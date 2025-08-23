بیش از ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران سیستان و بلوچستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال زراعی جاری، خرید گندم تولیدی کشاورزان استان در قالب خرید تضمینی، توافقی و بذری با حجم کلی ۵۴ هزار تن به انجام رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: از این مقدار، ۵۲ هزار و ۶۷۷ تن در قالب خرید تضمینی (سامانه سیفا)، ۹۵۰ تن به صورت خرید توافقی توسط کارخانجات آرد (سیفا ۲) و ۵۰۰ تن نیز به عنوان بذر در طبقات گواهی شده، مادری و پرورشی به مراکز خرید مجاز تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، با تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.

دهمرده با اشاره به پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران خاطرنشان کرد: کل بهای ریالی خرید تضمینی گندم در سامانه سیفا تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۶۹ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال بوده که از این میزان، مبلغ ۱۰ هزار و ۷۴ میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال معادل ۹۳ درصد از مطالبات کشاورزان عزیز پرداخت شده است.

وی افزود: مانده مطالبات گندمکاران استان در حال حاضر ۶۹۴ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال معادل ۶.۵ درصد است که در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.