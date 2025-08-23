کاهش ۱۰ درصدی ورود خودرو به استان قم در پنج ماه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالاری، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: آمارهای دریافتی از ۸۷ سامانه تردد شمار جادهای استان قم نشان میدهد طی پنج ماه نخست امسال حدود ۳۱ میلیون و ۷۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد این استان شده و این رقم در مقایسه با سال گذشته که بیش از ۳۵ میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه خودرو ثبت شده بود، کاهش بیش از ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
وی اظهار کرد: از مجموع خودروهای ورودی در این بازه زمانی، بیش از ۱۸ درصد وسایل نقلیه سنگین بودهاند.
وی بیشترین حجم تردد ورودی را مربوط به آزادراه تهران – قم اعلام کرد و گفت: در این مسیر طی پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. سالاری کمترین میزان ورود خودرو را نیز مربوط به محور دستجرد – سلفچگان دانست و افزود: در این محور تنها ۴۳۹ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو در مدت یاد شده به استان وارد شدهاند.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای قم همچنین از ثبت سرعت متوسط ۸۶ کیلومتر بر ساعت برای خودروهای عبوری در راههای استان طی این مدت خبر داد.
وی گفت: در مرداد سال جاری بیش از ۶ میلیون و ۵۲۴ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده است که در مقایسه با مرداد سال گذشته که ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه بوده کاهشی حدود ۱۱ درصد را نشان میدهد.
سالاری درباره تجهیزات و سامانههای هوشمند جادهای استان قم نیز بیان کرد: در حال حاضر ۴۲۰ سامانه هوشمند در سطح راههای استان فعال است که از این میان، ۸۶ سامانه ترددشمار جادهای، ۸۰ دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دوربین نظارت تصویری، ۴ سامانه عکسبرداری ثابت، ۴ تابلوی پیام متغیر، یک سامانه ترددشمار و یک سامانه توزین در حال حرکت فعالیت میکنند.
به گفته وی، علاوه بر این سامانهها، یک سامانه پلاکخوان در پایانه مسافری کوثر قم، ۷۹ دستگاه بیسیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی نیز در اختیار مرکز مدیریت راههای استان قرار دارد.
سالاری در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه سامانههای هوشمند جادهای در پایش و مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد: ارتقای کمی و کیفی این سامانهها از برنامههای محوری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم به شمار میرود و متناسب با نیازهای ترافیکی، هر سال اقدامات لازم در این زمینه انجام میشود.
