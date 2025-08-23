  1. استانها
  2. قم
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

کاهش ۱۰ درصدی ورود خودرو به استان قم در پنج ماه نخست سال

کاهش ۱۰ درصدی ورود خودرو به استان قم در پنج ماه نخست سال

قم – ورود خودرو به استان قم در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالاری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: آمارهای دریافتی از ۸۷ سامانه تردد شمار جاده‌ای استان قم نشان می‌دهد طی پنج ماه نخست امسال حدود ۳۱ میلیون و ۷۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد این استان شده و این رقم در مقایسه با سال گذشته که بیش از ۳۵ میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه خودرو ثبت شده بود، کاهش بیش از ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: از مجموع خودروهای ورودی در این بازه زمانی، بیش از ۱۸ درصد وسایل نقلیه سنگین بوده‌اند.

وی بیشترین حجم تردد ورودی را مربوط به آزادراه تهران – قم اعلام کرد و گفت: در این مسیر طی پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. سالاری کمترین میزان ورود خودرو را نیز مربوط به محور دستجرد – سلفچگان دانست و افزود: در این محور تنها ۴۳۹ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو در مدت یاد شده به استان وارد شده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم همچنین از ثبت سرعت متوسط ۸۶ کیلومتر بر ساعت برای خودروهای عبوری در راه‌های استان طی این مدت خبر داد.

وی گفت: در مرداد سال جاری بیش از ۶ میلیون و ۵۲۴ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده است که در مقایسه با مرداد سال گذشته که ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه بوده کاهشی حدود ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.

سالاری درباره تجهیزات و سامانه‌های هوشمند جاده‌ای استان قم نیز بیان کرد: در حال حاضر ۴۲۰ سامانه هوشمند در سطح راه‌های استان فعال است که از این میان، ۸۶ سامانه ترددشمار جاده‌ای، ۸۰ دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دوربین نظارت تصویری، ۴ سامانه عکس‌برداری ثابت، ۴ تابلوی پیام متغیر، یک سامانه ترددشمار و یک سامانه توزین در حال حرکت فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، علاوه بر این سامانه‌ها، یک سامانه پلاک‌خوان در پایانه مسافری کوثر قم، ۷۹ دستگاه بی‌سیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی نیز در اختیار مرکز مدیریت راه‌های استان قرار دارد.

سالاری در پایان با تاکید بر اهمیت توسعه سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در پایش و مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد: ارتقای کمی و کیفی این سامانه‌ها از برنامه‌های محوری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم به شمار می‌رود و متناسب با نیازهای ترافیکی، هر سال اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

کد خبر 6568474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها