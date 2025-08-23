حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس الاخباریه، منابع صهیونیستی از بروز حادثه امنیتی سخت برای نظامیان این رژیم در غزه خبر دادند.

این حادثه در منطقه بطن السمین در خان یونس رخ داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.