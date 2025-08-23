  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیست در غزه

منابع صهیونیستی از بروز حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیستی در خان یونس خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس الاخباریه، منابع صهیونیستی از بروز حادثه امنیتی سخت برای نظامیان این رژیم در غزه خبر دادند.

این حادثه در منطقه بطن السمین در خان یونس رخ داده است.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

