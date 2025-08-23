فرونشست زمین در البرز؛ ۱۴۵ برابر استاندارد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرونشست زمین در استان البرز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مدیر منابع آب کرج در بیانیه‌ای اعلام کرد که سطح آب‌های زیرزمینی این استان هر سال به طور میانگین یک متر کاهش می‌یابد و در برخی نواحی، این فرونشست به ۲۹ سانتی‌متر در سال رسیده است که به مراتب بیشتر از استاندارد جهانی معادل ۲ میلی‌متر (یعنی حدود ۱۴۵ برابر) است.

فرونشست زمین پدیده‌ای است که به دلیل برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و خشک شدن سفره‌های آب، به وقوع می‌پیوندد و می‌تواند منجر به نشست تدریجی یا ناگهانی سطح زمین شود. این پدیده تهدیدهای جدی برای زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و اکوسیستم‌ها به همراه دارد.

به گفته مقامات سازمان نقشه‌برداری کشور، در سال ۱۳۹۸، منطقه تحت تأثیر فرونشست در البرز حدود ۷۰۰ کیلومترمربع برآورد شده است. بالاترین نرخ فرونشست به میزان ۲۹ سانتی‌متر در زمین‌های زراعی نزدیک روستای حاجی‌آباد، در جنوب اتوبان کرج-قزوین گزارش شده است از جمله پیامدهای فرونشست می‌توان به آسیب به سازه‌ها و زیرساخت‌ها اختلال در سیستم‌های آب و فاضلاب، کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی افزایش خطر وقوع سیلاب و تأثیرات منفی بر کشاورزی و امنیت غذایی اشاره کرد.

به منظور مقابله با این چالش مدیریت بهینه منابع آب افزایش تغذیه سفره‌های زیرزمینی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده از پساب و بازچرخانی آب پایش زمین با استفاده از سیستم‌های ژئودزی و آموزش عمومی در خصوص مصرف بهینه آب از جمله راهکارهای پیشنهادی است؛ علاوه بر این گزارشات نشان می‌دهد که در مناطق شهری همچون حسین‌آباد مهرشهر نرخ فرونشست به ۱۸ سانتی‌متر در سال رسیده و این رقم در نظرآباد ماهدشت و کمال‌شهر به‌ترتیب به ۴، ۵ و ۸ سانتی‌متر در سال افزایش یافته است.