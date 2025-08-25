۵۰ پروژه راهداری خراسان جنوبی طی هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژههای اجرایی در هفته دولت اظهار کرد: ۵۰ پروژه در این هفته افتتاح میشود که برای این پروژهها اعتباری بیش از ۵,۵۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع این پروژهها در هفته دولت ۱۹ پروژه مربوط به حوزه نگهداری راهها و ۷ پروژه در حوزه ابنیه فنی راه با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال خواهد بود.
وی با اشاره به افتتاح ۴ پروژه ایمنی راه و حریم با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، بیان کرد: همچنین ۲ پروژه راه روستایی با اعتبار ۴۶۰ میلیارد ریال و ۴ پروژه حوزه فنی و نظارت با اعتبار ۱۶۱ میلیارد ریال نیز به بهره برداری میرسد.
جلال زاده یادآور شد: در بخش پروژههای شهرستانی نیز بهرهبرداری از ۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال و در امور سرمایه گذاری و بازرگانی نیز افتتاح پروژه مجتمع خدماتی رفاهی نیز با اعتبار ۲۰۷ میلیارد ریال صورت خواهد گرفت.
وی گفت: همچنین، در ادامه برنامههای توسعهای، ۷ دستگاه ماشین آلات راهداری جدید در ۵ شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۷۵ میلیارد ریال به ناوگان راهداری استان الحاق خواهد شد که این اقدام با هدف تقویت تجهیزات، افزایش توان عملیاتی و بهبود ارائه خدمات راهداری در سطح استان وارد چرخه فعالیت خواهند شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی تصریح کرد: این پروژهها در حوزههای روکش آسفالت راهها، تبدیل آبنما به پل، تعمیر پلها و ابنیه فنی، اجرای روشنایی، اصلاح و ایمن سازی نقاط پر تصادف، احداث راه روستایی، رفع نقاط حادثه خیز، اصلاح شیب شیروانی و … به بهره برداری خواهد رسید.
