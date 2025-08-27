تردد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو از محورهای خراسان جنوبی در مردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمار تردد بیناستانی در محورهای این استان در مردادماه امسال از مرز یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو گذشت، افزود: این آمار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: از این تعداد، ۴۴۸ هزار و ۷۶۷ تردد متعلق به وسایل نقلیه سنگین و ۹۵۲ هزار و ۱۸۵ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس دادههای سامانههای پلاکخوان، ۲۸ درصد از خودروهای وارد شده به استان، از خراسان رضوی مبدأ گرفتهاند، افزود: همچنین استانهای خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین مقاصد سفرها از این استان را تشکیل دادهاند.
جلالزاده با اشاره به مدت اقامت مسافران در استان بیان کرد: بررسیها نشان میدهد بیش از ۲۵ هزار دستگاه از وسایل نقلیه غیربومی که معادل ۹ درصد از کل است، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشتهاند.
وی ادامه داد: اوج حضور مسافران و وسایل نقلیه غیربومی در استان، در بازه زمانی ۱۶ تا ۳۰ مردادماه و معادل ۵۵ درصد از کل ترددهای ثبت شده بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-سربیشه و بیرجند-خوسف به عنوان پرترددترین مسیرهای مواصلاتی این استان هستند.
جلالزاده به خدمات ارائه شده در این مدت اشاره کرد و گفت: طی این دوره، مرکز مدیریت راههای استان به بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ پاسخ داده است.
وی از استمرار خدمترسانی اکیپهای راهداری و سایر نیروهای امدادی در جادههای استان خبر داد و افزود: از مسافران خواستاریم برای حفظ سلامت خود و همراهان، نکات ایمنی سفر را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه تردد کنند.
به گفته جلالزاده، مسافران میتوانند پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
