افتتاح ۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی کشاورزی در هفته دولت گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۶۲ پروژه مهم عمرانی و اقتصادی در بخش‌های مختلف کشاورزی در استان گلستان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۳۱ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال اجرا شده‌اند و با بهره‌برداری از آنها، برای ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد و هشت هزار و۷۹۲ خانوار از خدمات آنها بهره‌مند خواهند شد.

هزارجریبی اظهار کرد: پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی شامل ۹ پروژه در بخش آب و خاک، دو پروژه در تولیدات گیاهی، ۱۴ پروژه در تولیدات دامی، ۱۶ پروژه در شیلات و آبزیان، هفت پروژه در صنایع تبدیلی کشاورزی، ۶ پروژه در منابع طبیعی و آبخیزداری، چهار پروژه در تعاون روستایی، دو پروژه در دامپزشکی، یک پروژه در شرکت شهرک‌های کشاورزی و یک پروژه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به بهره‌برداری خواهند رسید.