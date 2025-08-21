سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این سازمان در هفته دولت اظهار داشت: در این ایام ۵۲ پروژه کوچک و بزرگ کشاورزی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد یا آغاز عملیات اجرایی آن‌ها کلید خواهد خورد که ۳۵ پروژه در مرحله افتتاح و ۱۷ پروژه در مرحله کلنگ‌زنی قرار دارند.



وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۵۶۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که می‌تواند در توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران این حوزه نقش‌آفرینی کند. به گفته کریمی، این میزان سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد یک‌هزار فرصت شغلی مستقیم، شرایط اشتغال غیرمستقیم برای حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر دیگر را نیز فراهم می‌آورد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر تنوع این پروژه‌ها عنوان کرد: طرح‌ها حوزه‌های گسترده‌ای نظیر صنایع تبدیلی، احداث گلخانه‌های نوین، دامداری صنعتی، توسعه شیلات و همچنین اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را در بر می‌گیرد. از کل اعتبارات پیش‌بینی‌شده، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و مابقی از آورده متقاضیان و اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد.



کریمی به معرفی برخی پروژه‌های شاخص هفته دولت پرداخت و گفت: احداث یک واحد دامداری پرورش دام، واحد خوراک دام، سردخانه و گلخانه مدرن از جمله طرح‌هایی است که در این ایام به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در سطح استان، گامی مهم در افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت منابع آبی به شمار می‌رود.



وی در ادامه توضیح داد: این پروژه‌ها در سطح همه ۱۴ شهرستان استان پراکنده‌اند؛ به گونه‌ای که طرح‌های دامداری بیشتر در شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب و روانسر، گلخانه‌ها عمدتاً در شهرستان کرمانشاه و پروژه‌های مرغداری نیز در روانسر متمرکز شده‌اند.



کریمی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همزمان با هفته دولت خبر داد و بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی و تجلیل از کارمندان نمونه بخشی از این برنامه‌هاست که با هدف تقویت روحیه خدمتی و ارتقای انگیزه کارکنان برگزار می‌شود.



وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حوزه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: انتخاب کارمندان نمونه، بررسی پیشنهادهای همکاران در بخش‌های تخصصی و اداری، و اجرای نظام جابه‌جایی کارکنان از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود روند اداری دنبال شده است. همچنین نظام پیشنهادات در دو بخش تخصصی و درون‌سازمانی فعال شده تا کارکنان بتوانند با ارائه ایده‌های کاربردی در بهبود کیفیت خدمات نقش‌آفرین باشند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان افزود: در طول هفته دولت، برنامه‌های جانبی متنوعی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد که هدف اصلی آن‌ها ارتقای دانش و انگیزه کارکنان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان است.