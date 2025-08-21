  1. استانها
جهش ۵۶۶ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری کشاورزی کرمانشاه در هفته دولت

کرمانشاه – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد: با اجرای ۵۲ پروژه متنوع در بخش کشاورزی طی هفته دولت، زمینه ایجاد بیش از ۲۷۰۰ فرصت شغلی در استان فراهم خواهد شد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این سازمان در هفته دولت اظهار داشت: در این ایام ۵۲ پروژه کوچک و بزرگ کشاورزی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد یا آغاز عملیات اجرایی آن‌ها کلید خواهد خورد که ۳۵ پروژه در مرحله افتتاح و ۱۷ پروژه در مرحله کلنگ‌زنی قرار دارند.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۵۶۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که می‌تواند در توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران این حوزه نقش‌آفرینی کند. به گفته کریمی، این میزان سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد یک‌هزار فرصت شغلی مستقیم، شرایط اشتغال غیرمستقیم برای حدود یک‌هزار و ۷۰۰ نفر دیگر را نیز فراهم می‌آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر تنوع این پروژه‌ها عنوان کرد: طرح‌ها حوزه‌های گسترده‌ای نظیر صنایع تبدیلی، احداث گلخانه‌های نوین، دامداری صنعتی، توسعه شیلات و همچنین اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را در بر می‌گیرد. از کل اعتبارات پیش‌بینی‌شده، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و مابقی از آورده متقاضیان و اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد.

کریمی به معرفی برخی پروژه‌های شاخص هفته دولت پرداخت و گفت: احداث یک واحد دامداری پرورش دام، واحد خوراک دام، سردخانه و گلخانه مدرن از جمله طرح‌هایی است که در این ایام به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در سطح استان، گامی مهم در افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت منابع آبی به شمار می‌رود.

وی در ادامه توضیح داد: این پروژه‌ها در سطح همه ۱۴ شهرستان استان پراکنده‌اند؛ به گونه‌ای که طرح‌های دامداری بیشتر در شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب و روانسر، گلخانه‌ها عمدتاً در شهرستان کرمانشاه و پروژه‌های مرغداری نیز در روانسر متمرکز شده‌اند.

کریمی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همزمان با هفته دولت خبر داد و بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی و تجلیل از کارمندان نمونه بخشی از این برنامه‌هاست که با هدف تقویت روحیه خدمتی و ارتقای انگیزه کارکنان برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حوزه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: انتخاب کارمندان نمونه، بررسی پیشنهادهای همکاران در بخش‌های تخصصی و اداری، و اجرای نظام جابه‌جایی کارکنان از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود روند اداری دنبال شده است. همچنین نظام پیشنهادات در دو بخش تخصصی و درون‌سازمانی فعال شده تا کارکنان بتوانند با ارائه ایده‌های کاربردی در بهبود کیفیت خدمات نقش‌آفرین باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان افزود: در طول هفته دولت، برنامه‌های جانبی متنوعی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد که هدف اصلی آن‌ها ارتقای دانش و انگیزه کارکنان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان است.

