تصادفات رانندگی در زنجان سه فوتی و چهار مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن خلجی از وقوع تصادف دو دستگاه پژو ۴۰۵ در سه راهی اولنگ شهرستان سلطانیه با دو کشته و دو مصدوم خبر داد.

وی اضافه کرد: شب گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در سه راهی اولنگnشهرستان سلطانیه، بلافاصله عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع اعزام شدند.

خلجی افزود: برابر بررسی‌های اولیه مأموران مشخص شد، متأسفانه در این سانحه دو نفر سرنشین خودرو به جهت شدت جراحات وارده فوت و دو راننده مصدوم، توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه علت تامه حادثه توسط کارشناسان، عدم رعایت حق تقدم اعلام شد اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه در معابر و جاده‌های شهری و روستایی و خودداری از انجام حرکات مخاطره آمیز حین رانندگی می‌تواند از وقوع حوادث تلخ، پیشگیری کند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان همچنین از تصادف سه دستگاه موتور سیکلت با یک کشته و دو مصدوم در جاده "شویر" شهرستان خرمدره خبر داد.

وی اضافه کرد: پس از حضور کارشناسان پلیس راه و تیم‌های امدادی در محل حادثه مشخص شد، سه دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کرده‌اند، که بر اثر این حادثه، متأسفانه راکب یکی از موتور سیکلت ها به جهت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو راکب دیگر توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

خلجی با بیان اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، از رانندگان موتورسیکلت خواست قوانین و مقررات را رعایت کرده و حین تردد با موتورسیکلت حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند تا از ضربات وارده به سر موتورسوار و سرنشین جلوگیری شود.