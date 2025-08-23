افتتاح ۵ پروژه بهداشتی و درمانی در کاشان همزمان با هفته دولت

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: این پروژهها در حوزههای مختلف بهداشتی و درمانی آماده افتتاح است و تأثیر بسزایی در ارتقای خدمات حوزه سلامت منطقه خواهند داشت.
وی با اشاره به جزئیات این طرحها افزود: پایگاه سلامت امام زینالعابدین (ع) در مجاورت بیمارستان میلاد کاشان با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و هزینه ۸۳ میلیارد ریال با مشارکت ۶۰ درصدی خیر سلامت دکتر سید حسین موسویان و همچنین خانه بهداشت در روستای خنب با زیربنای ۱۰۰ مترمربع و هزینه ۱۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی به بهرهبرداری میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: پایگاه اورژانس جادهای در روستای قهرود با زیربنای ۱۸۳ مترمربع و هزینه ۴۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین و دهیاری منطقه و نیز پایگاه اورژانس جادهای مرق – سادیان با زیربنای ۱۷۵ مترمربع و هزینه ۳۵ میلیارد ریال به صورت مشارکت صددرصدی خیر سلامت، خانم مریم رضایی، از دیگر پروژههایی است که این هفته افتتاح میشود.
وی اضافه کرد: پایگاه شهید محسن علاییان در آران و بیدگل نیز با عرصه ۱۸۰۰ مترمربع، زیربنای ۲۵۰ مترمربع و هزینه ۵۰ میلیارد ریال با مشارکت کامل خیرین سلامت، شامل حاج محمد تجملی برای احداث پایگاه و دکتر رضا فرشادنیا برای اهدای زمین، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
کوچکی با تأکید بر نقش این پروژهها در ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی تصریح کرد: بهرهبرداری از پایگاههای اورژانس جادهای جدید، علاوه بر کاهش زمان رسیدن به صحنه حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی، موجب تسهیل امدادرسانی و نجات جان مصدومان خواهد شد.
