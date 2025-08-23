دولت به حضور کنار مردم پایبند بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر، عصر شنبه در آئین افتتاح طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان گفت: دولت چهاردهم در یک سال گذشته به اصولی پایبند بوده که مهمترین آن این بوده که هیچ فاصله‌ای نباید بین ما و مردم باشد.

وی با بیان اینکه دولت در کنار مردم است و بالاتر از آنها نیست ادامه داد: دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در جامعه فعال هستند و هر کدام باید در جایگاه خود، مستقل به طور مؤثر کار کنند تا بتوانیم شاهد ایرانی باشیم که شایسته همه ایرانیان است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در منطقه گفت: ما وظیفه داریم که شرایطی را برای آرامش خانواده‌ها فراهم کنیم، اما حتماً مردم هم باید در کنار دولت باشند و با هم از این بحران با وفاق و همدلی و حل مسئله مؤثر عبور کنیم.

بهروزآذر، با اشاره به افتتاح طرح اضطراری آب شرب شهر کرمان از چهار ابر چالش جهانی یعنی جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، تغییرات فناوری و اقلیمی نام برد و افزود: روزگاری مردم ایران با مدیریت هوشمندانه قنات و حق آبه، بزرگترین شبکه بورس و شرکت سهامی مدیریت آب کشور را به صورت ملی اداره می‌کردند.

وی افزود: نباید بین دولت و مردم هیچ فاصله‌ای وجود داشته باشد و قرار است با هم، ساختن ایران آباد و کرمان سرفراز به سرانجام برسانیم.