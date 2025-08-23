  1. استانها
دولت به حضور کنار مردم پایبند بوده است

کرمان- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت چهاردهم در یک سال گذشته به این اصول پایبند بوده که دولت در کنار مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر، عصر شنبه در آئین افتتاح طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان گفت: دولت چهاردهم در یک سال گذشته به اصولی پایبند بوده که مهمترین آن این بوده که هیچ فاصله‌ای نباید بین ما و مردم باشد.

وی با بیان اینکه دولت در کنار مردم است و بالاتر از آنها نیست ادامه داد: دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در جامعه فعال هستند و هر کدام باید در جایگاه خود، مستقل به طور مؤثر کار کنند تا بتوانیم شاهد ایرانی باشیم که شایسته همه ایرانیان است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در منطقه گفت: ما وظیفه داریم که شرایطی را برای آرامش خانواده‌ها فراهم کنیم، اما حتماً مردم هم باید در کنار دولت باشند و با هم از این بحران با وفاق و همدلی و حل مسئله مؤثر عبور کنیم.

بهروزآذر، با اشاره به افتتاح طرح اضطراری آب شرب شهر کرمان از چهار ابر چالش جهانی یعنی جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، تغییرات فناوری و اقلیمی نام برد و افزود: روزگاری مردم ایران با مدیریت هوشمندانه قنات و حق آبه، بزرگترین شبکه بورس و شرکت سهامی مدیریت آب کشور را به صورت ملی اداره می‌کردند.

وی افزود: نباید بین دولت و مردم هیچ فاصله‌ای وجود داشته باشد و قرار است با هم، ساختن ایران آباد و کرمان سرفراز به سرانجام برسانیم.

