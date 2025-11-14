عملیات اجرایی ۲ طرح بزرگ آبرسانی در مناطق شهری و روستایی دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ظهر امروز جمعه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این پروژهها که به صورت نمادین در محل حفر چاه روستای سنجر برگزار شد، اظهار کرد: امروز عملیات اجرایی حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه در روستاهای سنجر، بندبال، خیبر و انجیرک به منظور نوسازی تأسیسات آبرسانی این روستاها آغاز شد.
وی اعتبار حفر و احداث این چاههای آب شرب را یکهزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: با حفر و تجهیز این چاهها شبکه آب شرب مناطق مذکور بیش از پیش تقویت خواهد شد.
علیدادی تصریح کرد: تلاش میشود چاههای مذکور در سریعترین زمان ممکن تکمیل، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه گفت: امروز همچنین عملیات اجرایی پروژه اصلاح شبکه آب و نوسازی تأسیسات آبرسانی شهرهای صفی آباد، امام و حمزه شامل اصلاح شبکه توزیع آب، نوسازی تأسیسات ایستگاههای پمپاژ و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در شهر امام نیز با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.
وی در پایان از مساعدت و پیگیریهای مستمر و ویژه نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین اعتبار جهت آغاز عملیات اجرایی این پروژهها قدردانی کرد.
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