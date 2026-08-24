به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و شهید باهنر در هفته دولت گفت: در راستای توسعه و پایداری ارتباطات ۱۸ طرح ارتباطی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: ۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در روستاهای استان و ۱۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۸ میلیارد تومان در شهرها و جاده های استان بوشهر بهره برداری خواهد شد.

وی عنوان کرد: ۷۰ میلیارد تومان از ۱۸۸ میلیارد تومان مربوط به افتتاح پروژه فیبرنوری شهر جم به میزان ۳۱ کیلومتر می باشد.



سملیان اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۹۹.۷ درصد از ۴۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تحت پوشش خدمات ارتباطی (صوت) هستند، که از این تعداد، ۹۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.

وی در پایان اشاره کرد: در روستاهای در حال توسعه، با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و نحوه استفاده از رسانه های نوین ارتباطی، سطح زندگی مردم ارتقا و منجر به جذب سرمایه، فروش صنایع دستی، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصاد روستا می شود. این امر نیازمند وجود اینترنت با کیفیت در سطح روستاها می باشد.