به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یوسفیان عصر شنبه در نشست خبری با اهالی رسانه در آستانه هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور) ضمن تسلیت ایام پایانی صفر و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا به ویژه دولتمردان شهید شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، ۷۰ شهید کارمند و ۸۴۰ شهید شهرستان، شهدای اقتدار ملی، شهدای مدافع وطن و امنیت، سلامت، فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای و بیش از هزار شهید در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب اسرائیل علیه ایران و تاکید بر تدوام راه شهیدان گفت: ۸۸ طرح خدماتی و عمرانی با اعتبار سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال قابل بهره‌برداری و کلنگ زنی است.

وی تصریح کرد: ۲۶ طرح در بخش خدمات با اعتبار هزار و ۸۰ میلیارد ریال، ۵۶ طرح در بخش عمران با اعتبار ۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال، یک طرح در بخش بهداشت و درمان به ارزش ۹۰ میلیارد ریال، سه طرح در بخش گردشگری با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال و ۲ طرح در بخش آموزش با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح می‌شود.

به گفته فرماندار آران و بیدگل کلان‌ترین طرح‌ها در بخش خدمات شامل توسعه و انتقال آبرسانی شهری آران و بیدگل با اعتبار ۲۴۰ میلیون ریال، آبرسانی به شهر نوش آباد با اعتبار ۸۰ میلیون ریال، اصلاح شبکه آبرسانی روستایی با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال، بهسازی چاه آب شهری با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال است.

وی طرح‌های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت را نیز شامل افتتاح بخشی از محور ابوزیدآباد به کاشان به طول ۹ کیلومتر و اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، محور سفیدشهر به مسجدالحسین (ع) به طول پنج کیلومتر و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، آسفالت و بهسازی معابر روستایی با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال برشمرد.

یوسفیان همچنین احداث پایگاه بهداشتی تمام خیرساز شهید علاییان در منطقه محروم یحیی آباد با اعتبار ۸۶ میلیارد ریال را در بخش بهداشت و درمان تاکید کرد و گفت: این پایگاه با مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۵۰ متر مربع جمعیت ۲ هزار و ۹۱۰ نفر در قالب ۷۵۸ خانوار این منطقه را با استقرار روزانه یک پزشک عمومی در صبح‌ها، یک دندانپزشک یک روز در هفته، مراقب سلامت، مراقب ماما روزانه و کارشناس تغذیه و کارشناس روان نیز یک هفته در میان پوشش خواهد داد.

وی احداث پایگاه تمام خیر ساز شهید علاییان به همت خیر سلامت دکتر فرشادنیا را که زمین آن نیز توسط مهندس جمالی اهدا شده است از مهم‌ترین طرح‌های قابل افتتاح هفته دولت در شهرستان آران و بیدگل عنوان کرد.

به گفته فرماندار آران و بیدگل احداث سه اقامتگاه بوم گردی نیز توسط بخش خصوصی با هزینه ۱۳۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های کلان قابل بهره‌برداری شهرستان آران و بیدگل در هفته دولت است.

وی گفت: برخی طرح‌های دیگر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۵ درصد از جمله چند واحد صنعتی بخش خصوصی، بیمارستان امام حسن (ع) برای دهه فجر آماده افتتاح می‌شود.

یوسفیان خاطرنشان کرد: زیر سازی محور سفیدشهر مسجد الحسین (ع) توسط یک شرکت خصوصی و پل‌های در مسیر جاده ابوزیدآباد نیز از سوی بخش خصوصی احداث شده است.

وی بر ایجاد وفاق ملی و شعار هفته دولت با عنوان «۱۲ روز تلاش ۱۲ روز دفاع» تاکید کرد و گفت: وفاق دستاورد دولت پزشکیان در حوزه بین الملل و سیاست داخلی بوده است.

به گفته فرماندار آران و بیدگل تلاش همه دولتمردان حفظ منافع ملی و جلوگیری از تجاوز به تمامیت ارضی وطن است.