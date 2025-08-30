وزیر خارجه دانمارک پیشنهاد اعمال تحریم علیه وزرای صهیونیست را مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ اعلام کرد: ما از تعلیق توافق‌نامه‌های تجاری با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه دانمارک ادامه داد: اقدامات اسرائیل در غزه فراتر از دفاع از خود است. برای پایان دادن به جنگ و فاجعه انسانی (در غزه) باید (بر اشغالگران صهیونیست) فشار اعمال شود. اسرائیل اکنون در حال نابودی راه حل (موسوم به) دو دولتی است.

در همین ارتباط، الیوم الاخباریه به نقل از کانال ۱۲ صهیونیست‌ها در این باره اضافه کرد: وزیر امور خارجه دانمارک پیشنهاد اعمال تحریم علیه وزرای اسرائیلی را مطرح کرد.