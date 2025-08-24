سندرز: پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف ماشین جنگی نتانیاهو شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، در شرایطی که بیشتر اعضای کنگره آمریکا در برابر گزارش سازمان ملل درباره قطحی در نوار غزه سکوت اختیار کرده اند، سناتور برنی سندرز اعلام کرد: دونالد ترامپ قدرت پایان دادن به گرسنگی مردم فلسطین را دارد اما هیچ اقدامی نمیکند و نظارهگر گرسنگی شدید در غزه است.
وی با اشاره به کمکهای همه جانبه آمریکا به رژیم صهیونیستی از جیب مالیات دهندگان آمریکایی افزود: نباید پول مالیاتدهندگان آمریکایی صرف ماشین جنگی نتانیاهو شود.
سندرز که پیشتر طرحهایی برای توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود، بارها نسبت به وضعیت انسانی در غزه هشدار داده است.
مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا در کنگره آمریکا نیز روز شنبه در پیامی جداگانه در شبکههای اجتماعی از لزوم ابراز همدردی با غیرنظامیان فلسطینی سخن گفت.
این نماینده جمهوریخواه کمکهای مالی و نظامی آمریکا به اسرائیل را به طور مستقیم در پیوند با این بحران دانست و گفت: این کمکها یعنی هر مالیاتدهنده آمریکایی شریک اقدامات نظامی اسرائیل است. من نمیخواهم هزینه نسلکشی در کشوری خارجی را بپردازم. و درباره آن سکوت هم نخواهم کرد.
گفتنی است که سازمان ملل بالاخره برای اولین بار به طور رسمی قحطی در غزه را اعلام کرد. بنا به اعلام سازمان بین المللی امنیت غذایی(IPC)، قحطی رسماً در استان غزه اعلام شده و پیشبینی میشود تا پایان سپتامبر به استانهای دیر البلح و خان یونس در نوار غزه گسترش یابد.
نظر شما