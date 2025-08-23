برگزاری آیین وداع و تشییع شهید استواریکم سجاد جوکار در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت شهید استوار یکم سجاد جوکار" فردا دوم شهریور بعد از نماز مغرب و عشا در محل یادمان شهدای شهر صدرا و مراسم تشییع پیکر آن شهید والامقام در روز دوشنبه سوم شهریور ماه ساعت ۹ صبح در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

شهید استوار یکم سجاد جوکار از کارکنان یگان ویژه پاسداران استان فارس بود که در سی‌ام مردادماه سال جاری در شهرستان خاش هنگام اجرای مأموریت آسمانی شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده این شهید معزز، عموم مردم و خانواده عظیم فراجا، از عموم هم استانی‌های عزیز برای شرکت در این مراسم‌های معنوی دعوت می‌کند.