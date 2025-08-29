به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح جمعه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در کردستان، اظهار کرد: کریدور شمال غرب به جنوب غرب یکی از حوزه‌های مهم در بخش راه‌های استان است و اعتبار تخصیص یافته در سال جاری معادل کل اعتبارات چهار سال گذشته است.

وی افزود: در سایه همت دولت، کل محورهای این کریدور در حال کار است و توجه ویژه‌ای به این پروژه صورت گرفته است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه استان در حوزه عمرانی و سایر بخش‌ها نیاز به کمک ویژه دارد، گفت: فاصله ما با میانگین کشوری در برخی شاخص‌ها زیاد است و لزوم حمایت بیشتر را گوشزد می‌کند.

لهونی در ادامه به درخواست‌های استان در حوزه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و بیان کرد: درخواستی که ما داریم اینکه سرویس‌های قطار به مقصد کردستان افزایش یابد چرا که در حال حاضر دو سرویس قطار تهران-سنندج در هفته دولت داریم که خواهان افزایش آن به چهار سرویس هستیم.

وی گفت: همچنین برقراری قطار سنندج-مشهد برای توسعه حمل و نقل ریلی و بهره‌وری اقتصادی هم ضروری است، چرا که تنها دو سرویس در هفته، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

لهونی عنوان کرد: یک خواسته ویژه دیگر هم اینکه ۱۰۵ هکتار زمین بی‌استفاده در بهترین نقطه شهر در اختیار علوم پزشکی داریم که خواسته ما ایجاد یک مجموعه متمرکز سلامت و شهرک باکیفیت بهداشتی درمانی در آنجا است تا بتوانیم در جهت گردشگری سلامت گام برداریم و خدمتی ارزشمند ارائه شود.