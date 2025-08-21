به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتنلهونی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دولت که در سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، با تقدیر از مردم و مسئولان و فرمانداران در ایام اربعین اظهار کرد: مردم استان شیعه و سنی با عشق و علاقه پای کار بودند و به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی کردند.
وی افزود: زائران از استانهای مختلفی وارد کردستان میشدند و علاوه بر اینکه تعدادی از مرز باشماق تردد داشتند، عدهای نیز از این استان عبور میکردند و از سایر مرزها نیز عبور میکردند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دولت به ویژه رجایی و باهنر و شهیدان جنگ ۱۲ روزه خاطر نشان کرد: ایام هفته دولت را در پیش داریم و این هفته فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دولت و معرفی دستاوردهای دولت و نظام اسلامی است.
لزوم بازگو کردن دستاوردهای دولت برای مردم
استاندار کردستان تصریح کرد: فرمانداران باید دستاوردهای دولت در یکسال اخیر را در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برای مردم بازگو کنند.
لهونی با بیان اینکه طرحهایی داریم که در یکسال اخیر عملیات اجرایی آنها آغاز شده و سایر دستاوردهای دولت گذشته از دستاوردهای نظام است و باید همه طرحهای معرفی شود.
وی تصریح کرد: امسال ۱۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان با ۵۰۰ پروژه در ایام هفته دولت طرح افتتاح و کلنگ زنی میشوند.
وی یادآور شد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۴۴۳ پروژه قابل افتتاح است و ۵۷ پروژه نیز آماده آغاز به کار و کلنگ زنی است که با هفت هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان انجام میشود.
استاندار کردستان از حضور معاون رئیس جمهور در هفته دولت در استان خبر داد و گفت: از حضور مسئولان ملی در استان برای توسعه استان استفاده میشود.
لهونی تقویت دیپلماسی و تقویت مبادلات مرزی را از دستاوردهای دولت در استان دانست و گفت: باید دستاوردها و اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم رساند.
وی اذعان کرد: افزایش سرمایه اجتماعی و توجه به برنامههای حوزه سلامت از جمله پیگیری ایجاد شهرک سلامت در سنندج را از دیگر مواردی دانست که باید توسط مسئولان مورد توجه باشد.
