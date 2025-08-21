  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

سنندج- استاندار کردستان گفت: امسال ۱۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان در قالب ۵۰۰ پروژه در ایام هفته دولت در سطح استان افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت که در سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، با تقدیر از مردم و مسئولان و فرمانداران در ایام اربعین اظهار کرد: مردم استان شیعه و سنی با عشق و علاقه پای کار بودند و به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی کردند.

وی افزود: زائران از استان‌های مختلفی وارد کردستان می‌شدند و علاوه بر اینکه تعدادی از مرز باشماق تردد داشتند، عده‌ای نیز از این استان عبور می‌کردند و از سایر مرزها نیز عبور می‌کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دولت به ویژه رجایی و باهنر و شهیدان جنگ ۱۲ روزه خاطر نشان کرد: ایام هفته دولت را در پیش داریم و این هفته فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطر شهدای دولت و معرفی دستاوردهای دولت و نظام اسلامی است.

لزوم بازگو کردن دستاوردهای دولت برای مردم

استاندار کردستان تصریح کرد: فرمانداران باید دستاوردهای دولت در یکسال اخیر را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برای مردم بازگو کنند.

لهونی با بیان اینکه طرح‌هایی داریم که در یکسال اخیر عملیات اجرایی آنها آغاز شده و سایر دستاوردهای دولت گذشته از دستاوردهای نظام است و باید همه طرح‌های معرفی شود.

وی تصریح کرد: امسال ۱۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان با ۵۰۰ پروژه در ایام هفته دولت طرح افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند.

وی یادآور شد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۴۴۳ پروژه قابل افتتاح است و ۵۷ پروژه نیز آماده آغاز به کار و کلنگ زنی است که با هفت هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان انجام می‌شود.

استاندار کردستان از حضور معاون رئیس جمهور در هفته دولت در استان خبر داد و گفت: از حضور مسئولان ملی در استان برای توسعه استان استفاده می‌شود.

لهونی تقویت دیپلماسی و تقویت مبادلات مرزی را از دستاوردهای دولت در استان دانست و گفت: باید دستاوردها و اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم رساند.

وی اذعان کرد: افزایش سرمایه اجتماعی و توجه به برنامه‌های حوزه سلامت از جمله پیگیری ایجاد شهرک سلامت در سنندج را از دیگر مواردی دانست که باید توسط مسئولان مورد توجه باشد.

کد خبر 6566914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها