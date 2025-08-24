  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۱

رویداد حماسه تاریخی زنان نوغان در مشهد آغاز شد

رویداد حماسه تاریخی زنان نوغان در مشهد آغاز شد

مشهد - ویژه برنامه «به جایِ مادر»، رویداد تاریخی حماسه زنان نوغان با حضور گسترده بانوان عزادار رضوی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی و تاریخی «به جایِ مادر» با حضور بانوان ارادتمند و عزادار رضوی، صبح یکشنبه از خیابان نوغان ۱۱ به سمت حرم مطهر آغاز تا یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های زنان مؤمن خراسانی را، گرامی بدارند.

مراسم اصلی این اجتماع بزرگ، در رواق حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و شامل بخش‌هایی همچون سخنرانی، عزاداری، همخوانی و اجرای نمایش آئینی است که هر یک با هدف تعمیق معنویت و زنده نگه داشتن فرهنگ و تاریخ ولایی برگزار می‌شوند.

این آئین تاریخی که نمایشی از عشق و ارادت بی‌دریغ بانوان به امام رضا (ع) است، هر ساله در سال روز شهادت این امام رئوف، برگزار می‌شود.

کد خبر 6568798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها