اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در جاده ائل گلی، کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر، زعفرانیه، کوی فردوس، گلشهر، پرواز، سینا، ولی عصر جنوبی، جاده تهران (تا سه راهی اهر)، کرکج و شهرک مرزداران می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.