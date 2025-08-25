  1. استانها
اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز-شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود نسبتاً شدید آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز، این شرکت در قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۳ ناگزیر به کاهش فشار آب مسیرهای شهرک اندیشه، آخمقیه، رواسان، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، بازارچه سیلاب، خیابان عارف، شمس تبریزی بوده و همچنین در ساعات بعد از ظهر همان روز مشترکین واقع در کوی استانداری، ولیعصر ۲، سپهر صادرات، فرشته، دهخدا و کرم زاده احتمالاً با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مناطق مذکور تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

