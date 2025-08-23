اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود نسبتاً شدید آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز این شرکت قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱ ناگزیر به کاهش فشار آب مسیرهای اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، بازارچه سیلاب، خیابان عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی و خیابان‌های امام، هفت تیر، بیلانکوه شرقی و غربی و همچنین در ساعات بعد از ظهر همان روز کوی ولیعصر، استانداری، ولیعصر ۲، سپهر صادرات، دهخدا، کرم زاده احتمالاً با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مناطق مذکور تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.