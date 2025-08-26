اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در جاده ائل گلی، کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر، خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، جدیری، ۱۳ آبان، هفت تیر، بیلانکوه شرقی و غربی، کوچه روشن، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۴ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.