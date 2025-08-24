گیلان در عزای امام رئوف (ع)؛ نوای «یا رضا» در کوچه ها پیچید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان گیلان در آخرین روز ماه صفر و همزمان با سالروز شهادت امام علی بن موسی‌الرضا (ع)، غرق در عزا و ماتم شد. از شب گذشته تا صبح امروز، شهرها و روستاهای گیلان شاهد برگزاری گسترده آئین‌های سوگواری، مداحی و دسته‌های عزاداری بود.

از رشت تا آستانه اشرفیه، از شفت تا رودسر و انزلی، گیلانیان بار دیگر با پایبندی به سنت‌های مذهبی، با نوای «یا رضا» و زمزمه «آمدم ای شاه پناهم بده» ارادت قلبی خود را به امام مهربانی‌ها ابراز کردند.

در مرکز استان گیلان، رشت هزاران نفر از مردم عزادار در شب شهادت امام رضا (ع) با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و به‌ویژه بقعه متبرکه فاطمه اخری (س)، خواهر گرامی امام رضا (ع)، به سوگواری پرداختند. این زیارتگاه شاخص، همواره یکی از کانون‌های اصلی عزاداری در این روز بوده و امسال نیز جمعیت قابل توجهی از عزاداران در آن حضور یافتند.

در شهرستان شفت، آئین‌های عزاداری با شور خاصی در جوار بقاع امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق (ع) برگزار شد. زائرانی که از نقاط مختلف استان برای زیارت آمده بودند، شب گذشته و صبح امروز با ذکر مصیبت و عزاداری، عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) نشان دادند. فضای عرفانی این بقاع متبرکه حال و هوای خاصی به عزاداری‌ها داده بود.

در شهرستان آستانه‌اشرفیه نیز بقعه مطهر سید جلال‌الدین اشرف، برادر بزرگوار امام رضا (ع)، کانون اصلی تجمع دسته‌های عزاداری بود. از شب گذشته تاکنون، صحن این بقعه شاهد حضور پی‌درپی هیئت‌های مذهبی و جمعیت کثیری از زائران بود که با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، شهادت غریب الغربا را عزاداری کردند.

در لاهیجان، لنگرود، صومعه‌سرا، رودسر، انزلی و ماسال، مراسم عزاداری با حضور گسترده مردم و نوجوانان برگزار شد. پرچم‌های مشکی بر سردر خانه‌ها و تکایا برافراشته شده و بانوان گیلانی با پخت نذری‌هایی مانند آش، شله‌زرد و شربت، در این آئین معنوی مشارکت داشتند.

روستاهای گیلان؛ پیوند نسل‌ها در سوگ امام مهربانی‌ها

در روستاهای گیلان از جمله فومن، دیلمان، خشکبیجار، تولمات و تالش، مردم عزادار از شب گذشته تا صبح امروز با نذر و نیاز، مداحی و اشک، دل‌های خود را روانه حرم امام رضا (ع) کردند خانواده‌ها دسته‌جمعی در آئین‌های عزاداری شرکت کرده و جوانان با همراهی بزرگ‌ترها، نوای نوحه‌های محلی و فارسی را در فضای روستاها طنین‌انداز کردند.

امروز استان گیلان با همه زیبایی طبیعی‌اش، در سوگ امام هشتم سیاه‌پوش و ماتم‌زده است، حضور پرشور مردم از شب شهادت تا صبح امروز در مساجد، بقاع و خیابان‌ها، جلوه‌ای از ارادت بی‌پایان این مردم به اهل بیت (ع) است.

برای مردم گیلان، شهادت امام رضا (ع) فقط یک مناسبت تاریخی نیست؛ بلکه فرصتی برای تجدید عهد با امام و تثبیت محبت و ولایت‌پذیری در جان نسل‌ها است.