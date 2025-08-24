عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) در بیش از پنجاه هیئت همدان

حجت‌الاسلام روح‌الله رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت ثامن‌الائمه، برنامه‌های مختلف عزاداری در جای‌جای استان همدان در حال برگزاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه طی شب گذشته و امروز، در بیش از پنجاه هیئت مذهبی سطح شهرستان همدان و همچنین شهرستان‌های جورقان، مریانج، قهاوند و سایر مناطق شهری، برنامه‌های عزاداری و سوگواری برگزار شده است، افزود: این برنامه‌ها به همت هیئت‌های مذهبی و با حضور اقشار مختلف مردم در حال اجراست.

رستمی با اشاره به برگزاری آئین سنتی سقایی در سطح شهرستان همدان گفت: عزاداری سقایی از جمله آئین‌های سنتی عزاداری است که بدون استفاده از سنج و علامت و با ذکر مشترک و همخوانی جمعی برگزار می‌شود. این مراسم در مناسبت‌هایی چون شهادت امام حسن مجتبی (ع)، رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) در حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری آئین سقایی در حسینیه زینبیه و هیئت محبان رضا، این مراسم را مختص استان همدان دانست و تأکید کرد: آئین سقایی جلوه‌ای از عزاداری سنتی و مردمی است که در مناسبت‌های مذهبی با شور و شعور خاصی برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در امامزاده عبدالله و حسینیه امام با حضور گسترده مردم خبر داد و افزود: هیئت‌های مذهبی شهرستان همدان برای این شب برنامه‌های خاصی را تدارک دیده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در محضر خانواده‌های معظم شهدا، گفت: این مراسم‌ها با حضور در منزل خانواده‌های شهدا و همراهی با آنان در سوگواری برگزار می‌شود. همچنین ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرستان برپا شده و فضای مجازی نیز با تولید محتواهای مناسب، به بستری برای عزاداری تبدیل شده است.

رستمی در ادامه از برگزاری مراسم اجتماع عزاداران حسینی در میدان امام خمینی شهرستان همدان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، دسته‌جات عزاداری و هیئت‌های مذهبی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر امروز برگزار شد.