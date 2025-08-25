خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: با رشد جمعیت و افزایش نیاز به منابع پروتئینی سالم، پرورش ماهی در قفس به‌عنوان روشی نوین و اقتصادی در جهان رواج یافته است.

این شیوه با استفاده بهینه از منابع آبی موجود، تولید پایدار و باکیفیت را بدون تخریب محیط‌زیست امکان‌پذیر می‌کند.

کاهش هزینه‌های ساخت استخرهای زمینی، استفاده از آب سالم و جاری، بهره‌وری بالا در تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای جوامع محلی تنها بخشی از مزایای این روش به شمار می‌رود.

در استان ایلام، دریاچه پشت سد سیمره نمونه‌ای موفق از ترکیب منابع طبیعی با فناوری پرورش ماهی است که توانسته همزمان هم سبد غذایی مردم را غنی‌تر کند و هم به رونق اقتصاد منطقه کمک شایانی برساند.

سه میلیارد مترمکعب آب ذخیره‌شده در دریاچه پشت سد سیمره تنها یک منبع آبی عظیم نیست؛ این پهنه آبی، به فرصتی کم‌نظیر برای ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی صدها خانوار در استان ایلام تبدیل شده است.

عوامل استقبال مردم از فعالیت پرورش ماهی در قفس

یکی از تولیدکنندگان ماهی در قفس در شد سینره در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدر و پدربزرگم سال‌ها در حوزه صید و پرورش ماهی فعال بوده‌اند و من نیز با توجه به علاقه شخصی و تجربه‌ای که از کودکی کسب کرده‌ام، تصمیم گرفتم همین مسیر را ادامه دهم. آغاز طرح‌های پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد سیمره بهترین فرصت برای استفاده از این تجربه‌ها بود.

علی جعفری افزود: کیفیت بالای آب دریاچه نخستین مزیت است؛ این آب آزاد و زلال بوده و باعث می‌شود ماهی‌ها سالم‌تر و با کیفیت بهتری به بازار عرضه شوند. مزیت دیگر، ایجاد اشتغال برای افراد بومی منطقه است. هم‌اکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.

وی تصریح کرد: فعالیت روزانه ما از ساعت‌های اولیه صبح آغاز می‌شود و به طور میانگین هشت ساعت در روز به طول می‌انجامد. این فعالیت شامل تغذیه ماهی‌ها، بررسی تورها و قفس‌ها و کنترل وضعیت بهداشتی و سلامت آبزیان است تا محصولی استاندارد و قابل رقابت در بازار عرضه شود.

وی گفت: بهبود مسیرهای دسترسی، ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی، احداث کارخانجات تولید خوراک آبزیان، ساخت سردخانه و همچنین تسهیل صادرات از طریق گمرک مرزی مهران می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش تولید و توسعه پایدار این صنعت داشته باشد.

نقش سد سیمره در رونق آبزی‌پروری در استان ایلام

مدیر شیلات استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود منابع آبی غنی و سدهای پرظرفیت، ایلام را به یکی از موفق‌ترین استان‌ها در پرورش ماهی در قفس تبدیل کرده است.

رضا سلیمانی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۱۱ هزار تن ماهی در قفس‌های داخلی و دریایی کشور تولید شد که نزدیک به نیمی از آن محصول ایلام است.

وی گفت: در حال حاضر ۲۱ مزرعه پرورش ماهی در قفس در دریاچه پشت سد سیمره فعال هستند و روزانه صدها کارگر و ماهیگیر مشغول فعالیت هستند.

سلیمانی افزود: آب این دریاچه آزاد و تازه است؛ شبیه آب رودخانه و بسیار تمیز. همین باعث شده کیفیت ماهی‌ها بالاتر برود و مشکلی برای فروش بچه‌ماهی‌ها نداشته باشیم.

چالش‌ها و چشم‌انداز توسعه

وی ادامه داد: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توان ظرفیت تولید را چند برابر کرد. تسهیل مسیرهای دسترسی، ایجاد صنایع فرآوری، احداث کارخانه خوراک آبزیان و سردخانه‌های بزرگ و همچنین تسهیل صادرات از گمرک مرزی مهران از جمله الزامات توسعه این حوزه عنوان می‌شود.

سلیمانی اضافه کرد: مرحله دوم اجرای طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت تولید هزار تن ماهی در آب‌های پشت دریاچه سردسیمره در حال اجراست و می‌تواند سهم بزرگی در اشتغال و صادرات آبزیان داشته باشد

دریاچه پشت سد سیمره امروز نماد پیوند منابع طبیعی با توسعه اقتصادی است. این پهنه آبی نه‌تنها امنیت شغلی صدها خانواده را تضمین کرده، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم صادرات آبزیان کشور بدل شود. آینده صنعت آبزی‌پروری ایلام وابسته به تصمیم‌گیری‌های سریع، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت عملی دولت و بخش خصوصی است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند چرخه معیوب مهاجرت معکوس را فعال کرده و با بازگشت تدریجی نیروهای متخصص به زادگاه خود، به توسعه متوازن در استان کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صنایع فرآوری و بسته‌بندی و تسهیل مجوزهای صادرات از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق این هدف عنوان می‌شود.