منطقه آزاد گلستان دروازه توسعه اقتصادی و تجاری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری سیمای گلستان با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی استان در پی تحریم‌های ظالمانه و محاصره اقتصادی کشور، گفت: با وجود این شرایط دشوار، ما توانسته‌ایم با برنامه‌ریزی دقیق و همت مسئولان، اقدامات مهمی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام دهیم. به ویژه در زمینه منطقه آزاد گلستان که با کشورهای آسیای میانه و ترکمنستان ارتباطات تجاری بسیار خوبی برقرار کرده‌ایم.

وی افزود: منطقه آزاد گلستان به‌ویژه با موقعیت جغرافیایی خاص خود، توانسته است به یکی از دروازه‌های مهم اقتصادی و صادراتی استان تبدیل شود.

طهماسبی ادامه داد: منطقه آزاد گلستان به‌ویژه در زمینه صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه و ترکمنستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است. این ظرفیت‌ها نه تنها می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند، بلکه برای کشور ایران نیز فرصت‌های بزرگ اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی همچنین به افتتاح گمرک منطقه آزاد و پیشرفت‌های اجرایی آن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود چهار هزار هکتار از اراضی این منطقه به‌طور کامل محصور شده است و ۵۰ درصد از حصارکشی‌های آن به اتمام رسیده است. این اقدامات مهمی است که باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و به توسعه اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به اهمیت تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان، اظهار کرد: نمایشگاه‌هایی با حضور کشور ترکمنستان در استان گلستان برگزار شد و این نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات استان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها می‌تواند در معرفی پتانسیل‌های اقتصادی استان و جذب مشتریان جدید برای تولیدات و خدمات استان بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین اشاره کرد: در کنار این اقدامات، این استان برای اولین بار میزبان نمایشگاه‌هایی در سطح بین‌المللی بود و این امر می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه ایفا کند.

چالش‌های حمل و نقل و اهمیت راه‌آهن شمال به جنوب

استاندار گلستان در ادامه به مشکلات زیرساختی در بخش حمل‌ونقل اشاره کرد و از نیاز فوری به اتصال راه‌آهن شمال به جنوب کشور سخن گفت: یکی از مشکلات عمده ما در استان، عدم اتصال راه‌آهن گنبد کاووس به شاهرود است که اگر این پروژه به بهره‌برداری برسد، مسیرهای حمل‌ونقل کوتاه‌تر و ارزان‌تری برای انتقال کالاهای صادراتی فراهم خواهد شد.

طهماسبی تأکید کرد: این اتصال نه تنها برای استان گلستان بلکه برای کل کشور اهمیت بسیاری دارد زیرا می‌تواند به توسعه کریدور شمال به جنوب کمک کند و تجارت با کشورهای شرق آسیا را تسهیل کند.

وی همچنین به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اجرایی در این بخش اشاره کرد و افزود: برخی مشکلات به دلیل ناهماهنگی‌ها و عدم همکاری میان سازمان‌های مختلف در حال حاضر وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های مستمر و دستور ریاست جمهوری این مسائل رفع شوند و راه‌آهن شمال به جنوب به‌طور کامل اجرایی شود.

برنامه‌های توسعه‌ای برای حل بحران آب در گلستان

استاندار گلستان در ادامه به یکی از چالش‌های اصلی استان یعنی بحران آب و راهکارهای پیش‌رو در این زمینه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه استان گلستان یکی از معدود استان‌هایی است که بیشتر منابع آبی آن از آب‌های شور زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: استان گلستان تنها استانی است که از دل زمین آب شور استخراج می‌کند و این مسئله مشکلات زیادی برای مردم به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ایجاد کرده است.

طهماسبی افزود: اکنون ما سه طرح اصلی برای حل مشکل آب در استان در دست اجرا داریم. نخستین طرح، احداث دستگاه‌های آب شیرین‌کن است که برای تأمین آب شرب در غرب استان در نظر گرفته شده است. این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی و دولتی در حال انجام هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین به پروژه‌های بزرگ سدسازی در استان اشاره کرد و گفت: در شرق استان، سد نرماب در حال ساخت است که به زودی آبگیری خواهد شد و این پروژه به حل مشکلات آب در آن منطقه کمک خواهد کرد.

پروژه‌های سد و تأمین آب در گلستان

طهماسبی به پروژه سد چایلی نیز اشاره کرد و گفت: سد چایلی که سال‌ها معطل مانده بود، اکنون در دست پیگیری قرار دارد و با تأمین منابع مالی و همکاری نهادهای دولتی، عملیات اجرایی آن آغاز شده است. این سد نقش مهمی در تأمین آب برای شش روستا در منطقه خواهد داشت که سال‌ها در وضعیت بحرانی به‌سر می‌بردند.

وی ادامه داد: همچنین پروژه سد نرماب که ۱۵ سال است در حال ساخت است، تا مهرماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه برای رفع مشکل آب شرب و کشاورزی در آن مناطق بسیار حیاتی است.