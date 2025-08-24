محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست از مناطق حفاظتشده هلن، سبزکوه، قیصری و همچنین ادارات اردل و کیار به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای مهار آتش را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در جریان عملیات، دو نقطه دیگر در بخشهای درهبید و درهیاس نیز دچار آتشسوزی عمدی شدند که بخشی از نیروها برای کنترل این حریقها اعزام و پس از اطفای کامل، مجدداً به کانون اصلی بازگشتند.
کریمی با اشاره به تلاش مستمر نیروهای محیطزیست، تصریح کرد: آتشسوزی در ارتفاعات آبشاران، درهیاس و درهبید بهطور کامل مهار شد و از گسترش آن جلوگیری بهعمل آمد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان خاطرنشان کرد: عامل این آتشسوزی عمدی با هوشیاری و اقدام سریع نیروهای یگان حفاظت در ساعات ابتدایی حادثه شناسایی، دستگیر و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
