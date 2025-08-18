رضایت دقیقی از ترکیب جوان و باتجربه؛ تثبیت جایگاه در لیگ نخستین هدف

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پس از پایان دیدار این هفته تیمش با ذوب آهن اصفهان در نشست خبری گفت: آذرباد به‌عنوان یک بازیکن باتجربه خیلی کمک کرد. همین‌طور سجاد جعفری، فرید امیری، فراز امام‌علی، میلاد باقری و شاهین توکلی. میثم تیموری و منصور باقری هم هر کدام که وارد زمین شدند، به تیم کمک کردند. حتی عرفان جمشیدی، بازیکن ۱۸ ساله‌ای که جایگزین پورمحمدی شد، نشان داد آینده بسیار درخشانی دارد. بازی سختی بود و می‌توانست نتیجه دیگری رقم بخورد، اما خوشبختانه دست پر از زمین خارج شدیم.

وی با اشاره به تغییرات گسترده تیم افزود: با بودجه حداقلی – حدود ۲۵۰ میلیارد – توانستیم تیم را ببندیم. خیلی از بازیکنان از جمع ما جدا شدند. همین‌جا از آنها عذرخواهی می‌کنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم. از کادر فنی، بازیکنان، مدیرعامل محترم آقای نایجی و اعضای هیئت‌مدیره هم تشکر ویژه می‌کنم که کنار ما بودند و به ما باور داشتند.

سرمربی پیکان درباره حواشی کنار زمین نیز اظهار داشت: من خیلی پرجنب‌وجوش هستم اما همیشه احترام را نگه می‌دارم. اصلاً اعتقادی ندارم که بازی را از شکل واقعی‌اش خارج کنیم. حتی وقتی احمد گوهری آسیب دیده بود، خودم به او گفتم بلند شود. ما در این بحث‌ها نیستیم. ممکن است تماشاگر چالشی ایجاد کند، اما ما بی‌احترامی نکردیم. فقط گفتیم: آقا، چی می‌گی؟ و در نهایت هم برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم.

وی درباره اهداف فصل گفت: تیمی که تازه صعود کرده، اولین هدفش ماندن در لیگ است. پروژه میان‌مدت داریم و امیدواریم تا نیم‌فصل خیالمان از این بابت راحت شود. شروع خوبی داشتیم و در ادامه مسیر به قله‌های بالاتر فکر می‌کنیم.

دقیقی تأکید کرد: اگر مردم شهر قدس کنار ما قرار بگیرند و باور کنند این تیم متعلق به آنهاست، شرایط خیلی بهتر خواهد شد. داشتن استادیوم اختصاصی حق طبیعی ماست و امیدوارم شهردار و شورای منطقه شهر قدس کنار ما باشند. حضور تماشاگر باعث می‌شود بازی‌ها زیباتر شود، چون سبک ما هجومی است؛ پرس بالا و حمله بیشتر از دفاع. مطمئن باشید اهداف بزرگ‌تری هم پیش‌رو داریم.