مراسم جاماندگان ارض طوس نمونه ای از پیوند مردم با اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد حسینی میرامینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع)، در جمع خبرنگاران گفت: امروز هزاران نفر از عاشقان اهل بیت (ع) در شهرستان پیشوا گرد هم آمدند تا در پیادهروی جاماندگان غرض طوس شرکت کنند.
امام جمعه پیشوا، این مراسم را نشانهای از قدرت معنوی اهل بیت (ع) در جلب قلبهای مردم دانست.
وی اظهار داشت: پیادهروی اربعین حسینی و اکنون پیادهروی جاماندگان ارض طوس، نمونههایی بینظیر از پیوند عمیق مردم با اهل بیت (ع) است، این حضور عظیم، حتی با وجود مشکلات موجود، نشاندهنده نفوذ معنوی این بزرگواران است.
امام جمعه پیشوا افزود: مردم پیشوا هر ساله در ایام شهادت امام رضا (ع) با حضور در کنار مرقد حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع)، برادر امام رضا (ع)، ارادت خود را به خاندان اهل بیت ابراز میکنند. این مراسم با برنامههایی چون اقامه نماز جماعت، روضهخوانی و سخنرانیهای مذهبی همراه است.
حسینی میرامینی همچنین از تلاشهای مسئولین و دستاندرکاران این مراسم قدردانی و ابراز امیدواری کرد، میزبانی شایستهای از زائران و عزاداران در حرم مطهر انجام شود.
وی گفت: امیدواریم این برنامهها با نظم و هماهنگی برگزار شود تا زائران بتوانند در فضایی معنوی به عزاداری و زیارت بپردازند.
