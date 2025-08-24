  1. استانها
پروژه آسفالت معابر ۷ روستای خاوومیرآباد تا پایان مهر به سرانجام می‌رسد

مریوان- بخشدار خاوومیرآباد گفت: عملیات آسفالت معابر اصلی هفت روستای این بخش با هزینه ۲۴ میلیارد تومان و با مشارکت بنیاد مسکن تا پایان مهرماه به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرای آسفالت معابر روستای «خانم کهن» که با حضور مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان انجام شد، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، پروژه آسفالت معابر اصلی هفت روستای این بخش آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مهرماه سال جاری ۳۳ هزار متر مربع از معابر روستایی که عملیات جدول‌گذاری و آماده‌سازی آن‌ها توسط دهیاری‌ها صورت گرفته، آسفالت خواهد شد.

مرادی با اشاره به هزینه‌کرد ۲۴ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح، گفت: پروژه‌های مذکور با اعتبارات دهیاری‌ها و مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست.

بخشدار خاوومیرآباد در پایان از حمایت‌های فرماندار مریوان، مدیران بنیاد مسکن استان و شهرستان، ناظرین فنی بخشداری و بنیاد مسکن، دهیاران، شوراهای اسلامی و همچنین مشارکت اهالی روستاها در پیشبرد این طرح‌ها قدردانی کرد.

