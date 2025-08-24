به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرای آسفالت معابر روستای «خانم کهن» که با حضور مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان انجام شد، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، پروژه آسفالت معابر اصلی هفت روستای این بخش آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مهرماه سال جاری ۳۳ هزار متر مربع از معابر روستایی که عملیات جدول‌گذاری و آماده‌سازی آن‌ها توسط دهیاری‌ها صورت گرفته، آسفالت خواهد شد.

مرادی با اشاره به هزینه‌کرد ۲۴ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح، گفت: پروژه‌های مذکور با اعتبارات دهیاری‌ها و مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست.

بخشدار خاوومیرآباد در پایان از حمایت‌های فرماندار مریوان، مدیران بنیاد مسکن استان و شهرستان، ناظرین فنی بخشداری و بنیاد مسکن، دهیاران، شوراهای اسلامی و همچنین مشارکت اهالی روستاها در پیشبرد این طرح‌ها قدردانی کرد.