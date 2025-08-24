وزارت نیرو مخالف توسعه شهری متوازن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای با رد برخی فضاسازیها درباره مخالفت وزارت نیرو با توسعه شهری، گفت: وزارت نیرو مخالف ساختوسازهای متوازن و هماهنگ با ظرفیت منابع آب نیست، بلکه شرط اصلی هرگونه توسعه، اثبات وجود منابع پایدار آب پیش از تصمیمگیری است.
وی افزود: آنچه در بعضی کانالها و از سوی برخی اشخاص در خصوص درخواست صحیح و پایهای وزارت نیرو پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای ناپایدار و غیراصولی شهری گفته میشود، صحیح نیست.
جوانبخت اظهار کرد: وزارت نیرو هیچگاه با توسعه متوازن و هماهنگ با مرزهای تابآوری منابع محیط زیستی منطقه به ویژه آب مخالف نبوده و نیست. بلکه بر عکس از هرگونه کمک، همفکری و تسهیلگری دریغ نخواهد کرد.
توقف ساختوسازها هدف وزارت نیرو نیست
به گفته وی، آنچه مدنظر وزارت نیرو قرار دارد، توقف ساختوسازها در کانونهای جمعیتی نیست، بلکه اثبات وجود منابع آب مورد نیاز پیش از هرگونه تصمیمگیری برای ساختوساز است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب علاوه بر منابع آب متعارف، طیفی از گزینهها همچون استفاده از جمعآوری آب باران، استحصال منابع آب خاکستری و استقرار تصفیهخانهها در مقیاس محلی، در صورت امکان استفاده از منابع آب دریا برای مناطق ساحلی و مناسب، مشارکت در آزادسازی مصارف بیش از اندازه در بخشهای مختلف نظیر چاههای کشاورزی را مد نظر دارد.
وی با اشاره به برخی فضاسازیها، افزود: این روشنگری ضروری است تا از سودجوییهای احتمالی جلوگیری شود. بدین ترتیب بنبستی پیش روی ساخت و سازهای مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی وجود نخواهد داشت و نگرانیهای ابراز شده وجود خارجی ندارند.
