به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح طرح هادی روستای بناوچله از توابع بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان بعدازظهر سه شنبه با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، معاون عمرانی فرمانداری مریوان، مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در این مراسم اظهار کرد: طی یک سال گذشته در شهرستان مریوان ۲۹ طرح هادی و ۱۱ پروژه آسفالت با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده که گامی مهم در توسعه و عمران روستایی این منطقه به شمار می‌رود.

سعید رسولی افزود: طرح هادی روستای بناوچله نیز با اجرای ۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع عملیات شامل جدول‌گذاری و آسفالت و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تقدیر از مشارکت اهالی روستا در اجرای این پروژه، بر نقش همکاری مردم در پیشبرد طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

در ادامه، معاون عمرانی فرماندار مریوان نیز با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن گفت: اجرای این طرح‌ها موجب تحول قابل توجهی در عمران و آبادانی روستاها شده است.

گفتنی است، روستای بناوچله از روستاهای بخش خاوومیرآباد مریوان است که طرح منظومه‌های روستایی در آن اجرا شده و به عنوان یکی از طرح‌های موفق در سطح کشور شناخته می‌شود.

بخشی از اعتبارات این پروژه نیز از محل اعتبارات ستاد ۴۰۴۰ رهبری تأمین و به اجرای آسفالت این روستا اختصاص یافته است.