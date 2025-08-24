آب طالقان به تهران رسید؟

عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گفته میشود بارندگیهای پاییزی از اواخر آبان آغاز میشود، آیا در تهران باید منتظر آبرسانی سیار باشیم، گفت: در تهران و سایر کلان شهرهایی که دارای تنش آبی هستند برنامه ریزی مبنی بر آبرسانی با تانکر در دستور کار قرار ندارد.
وی در این زمینه ادامه داد: حتی برنامه ریزی استفاده از تعطیلات در دستور کار ما وجود ندارد و آب کشور تصمیم دارد با روشهای دیگر همچون ایجاد هم افزایی بین دستگاههای اجرایی بین وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و شهرداری تهران از این بحران عبور کند.
به گفته بزرگزاده همچنین هم افزاییهایی که میتواند با شهروندان تهران آبی داشته باشد و شهرهای کرج، تهران و قزوین مدیریت مصرف و استفاده از فرهنگسازی آب را مدیریت کرده و با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه و توزیع بهینه منابع آب از این وضعیت عبور کنیم.
به گفته وی ما از تنش آبی به بحران رسیدهایم و همه باید با استفاده از ابزار کاهنده شیر آب را یک دوم تا یک سوم بکنند.
وی ادامه داد: این اقدام باعث میشود مصارف هم یک دوم تا یک سوم کاهش پیدا کند که کاهش مصرف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد میشود.
سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: آباندازی خط انتقال آب طالقان به هشتگرد رسیده آب اندازی آن برای تا کرج هم شروع شده ما بسیار امیدواریم ظرف چند روز آینده آب کرج را تأمین کنیم و دو و نیم متر مکعب آن را به تهران بیاریم با جابجایی که از منابع انجام میدهیم شاید دوم یا سوم شهریور این اتفاق بینجامد.
وی ادامه داد: یک ماه بعد هم در واقع فاز دوم این خط به تهران میرسد. اما باید در نظر داشت وقتی که فاز اول دو نیم متر مکعب به کرج برسد ما جابجا میکنیم از خط اول ۲.۵ متر مکعب آب به تهران اضافه میکنیم پس همزمان به کرج رسیدن یعنی اینکه به تهران رسیدن فاز اول بوده و پس از آن جابجایی اتفاق بیفتد.
