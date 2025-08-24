به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار گفت: به مناسبت هفته دولت برنامههایی همچون حضور در گلزار شهدا، برگزاری میز خدمت و بهرهبرداری از پروژهها در حوزههای مختلف تدارک دیده شده است.
وی افزود: دولت در کنار مردم قرار دارد و تلاش میکند خدمت صادقانه در همه نقاط سرزمین ارائه دهد. با توجه به رویکرد مردمی دولت و وفاق ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، امروز نیز با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع این خدمت ادامه دارد.
فرماندار میاندورود تصریح کرد: در هفته دولت ۴۴ پروژه با اعتبار بیش از چهار هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که از جمله مهمترین آنها سایت پرورش ماهی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان، کارخانه فرآوری قهوه با ۶۸ میلیارد تومان و چند طرح اشتغالزایی خانگی است.
وی ادامه داد: پنج واحد مسکن مددجویی تکمیل و به خانوادههای نیازمند تحویل داده میشود که این اقدام در راستای طرحهای حمایتی دولت انجام شده است.
بابایی درباره پروژههای حوزه برقرسانی گفت: ۱۷ پروژه شامل احداث شبکه فشار متوسط، نصب ترانس، تقویت شبکه و تبدیل خطوط سیمی به کابل خودنگهدار با اعتباری حدود چهار میلیارد تومان اجرا شده و موجب تقویت شبکه برق میاندورود خواهد شد.
وی عنوان کرد: دو سالن ورزشی در روستاهای بزمینآباد و اناردین پس از سالها بلاتکلیفی تکمیل و افتتاح میشود. سالن ورزشی بزمینآباد که از سال ۸۷ نیمهکاره مانده بود با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تکمیل شد و سالن ورزشی اناردین نیز که در سال ۹۰ کلنگزنی شده بود پس از ۱۴ سال با چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار میاندورود اضافه کرد: در بخش آببندانها، لایروبی آببندان طبقده به مساحت چهار هکتار و آببندان روستای اسرم به مساحت شش هکتار انجام شد و دیواره آببندان روستای سوربن نیز با اعتبار هفت میلیارد تومان تقویت شد.
وی در پایان یادآور شد: احداث دکلهای مخابراتی و اجرای طرح نهضت آسفالت در ۱۷ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان از دیگر خدمات دولت در هفته دولت به شمار میرود.
