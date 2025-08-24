  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

ثبت ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار رفت‌وآمد در جاده‌های مشهد طی روزهای اخیر

جانشین پلیس راهور فراجا از رشد ۱۱ درصدی تردد در مبادی مشهد و ثبت بیش از ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار رفت‌وآمد در روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا، از افزایش حجم تردد در خروجی‌های مشهد از صبح امروز خبر داد و گفت: هر لحظه به این حجم افزوده می‌شود و نگرانی اصلی ما بازگشت زائران است؛ چرا که ادامه مسیر با خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

وی با اشاره به اینکه در محور مشهد - سمنان نزدیک به ۵۰ درصد تصادفات ناشی از واژگونی است که عمدتاً به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ می‌دهد، افزود: از هموطنان عزیز تقاضا دارم در صورت امکان بازگشت خود را به یکی دو روز آینده موکول کنند تا هم استراحت کافی داشته باشند و هم مدیریت ترافیک بهتر انجام شود.

سردار مؤمنی ادامه داد: خوشبختانه در طرح ترافیکی دهه پایانی سفر شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی و جرحی بودیم؛ هرچند در ورودی و خروجی‌های مشهد با افزایش ۱۱ درصدی تردد مواجه شدیم. در این چند روز بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد در مبادی مشهد به ثبت رسیده که نشان‌دهنده رشد حجم رفت‌وآمد در این بازه زمانی است.

جانشین پلیس راهور همچنین درباره بازگشت زائرانی که با اتوبوس به مشهد سفر کرده‌اند، گفت: سازمان راهداری در پایانه مسافربری مشهد اقدامات لازم برای تعمیرات و پشتیبانی را انجام داده و همکاران ما به همراه راهداران در حال مدیریت شرایط هستند. در حال حاضر اتوبوس به اندازه کافی وجود دارد، اما از زائران تقاضا دارم در صورت امکان بازگشت خود را به یکی دو روز آینده موکول کنند تا با سهولت بیشتری به مقصد برسند.

مهدیه حسن نائینی

