آتش سوزی روستای بی بی زلیخایی در کهگیلویه مهار شد

سید ایرج کاظمیجو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی منطقه زلیخایی با تلاش نیروهای امدادی و محلی مهار شد.
وی افزود: گروههای مردمی و نیروهای منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امدادگران جمعیت هلال احمر در قالب تیمهای عملیاتی در مهار آتش سوزی حضور پررنگی داشتند.
فرماندار کهگیلویه ادامه داد: در این حادثه که از روز گذشته آغاز شده بود حدود ۳۰ هکتار از مراتع که علف خشک بودند و بخشی از بادامستان ها دچار آتش سوزی شدند.
رئیس ستاد مدیریت بحران کهگیلویه بیان کرد: عامل وقوع این آتش سوزی به طور دقیق مشخص نیست و بررسی در این زمینه ادامه دارد.
کاظمیجو، شیب تند محل وقوع حادثه، سرعت باد و وفور علفهای هرز را از عوامل پیشروی آتش اعلام کرد.
وی با بیان اینکه آتش مهار شده است، ادامه داد: تیمها همچنان در منطقه هستند تا ضمن پایش از شعله ورشدن احتمالی آتش در منطقه جلوگیری کنند.
