به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی اردوگاه دانش‌آموزی شهید بابایی یانس‌آباد در شهرستان آبیک، صبح دوشنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمد نوذری استاندار قزوین به بهره‌برداری رسید.

اردوگاه شهید بابایی یانس‌آباد با وسعت ۱۲۱ هکتار در ۲۲ کیلومتری شهر قزوین واقع شده و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم پرورشی و فرهنگی استان، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های تربیتی و اردوهای دانش‌آموزی ایفا می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این بازدید، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان تأکید کرد و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی را گامی در جهت ارتقا نشاط و سلامت جسمی دانش‌آموزان دانست.

این پروژه بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش استان قزوین در راستای تقویت فضاهای پرورشی و اردوگاهی است که با حمایت مسئولان ملی و استانی به مرحله اجرا رسیده است.