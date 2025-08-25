  1. استانها
  2. قزوین
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۸

بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی اردوگاه شهید بابایی قزوین

قزوین- با حضور وزیر آموزش و پرورش زمین چمن مصنوعی اردوگاه شهید بابایی قزوین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی اردوگاه دانش‌آموزی شهید بابایی یانس‌آباد در شهرستان آبیک، صبح دوشنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمد نوذری استاندار قزوین به بهره‌برداری رسید.

اردوگاه شهید بابایی یانس‌آباد با وسعت ۱۲۱ هکتار در ۲۲ کیلومتری شهر قزوین واقع شده و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم پرورشی و فرهنگی استان، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های تربیتی و اردوهای دانش‌آموزی ایفا می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این بازدید، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان تأکید کرد و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی را گامی در جهت ارتقا نشاط و سلامت جسمی دانش‌آموزان دانست.

این پروژه بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش استان قزوین در راستای تقویت فضاهای پرورشی و اردوگاهی است که با حمایت مسئولان ملی و استانی به مرحله اجرا رسیده است.

