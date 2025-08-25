افتتاح ۹۸ پروژه عمرانی سربیشه با ۶۲۸ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و بهره‌برداری از ۹۶ پروژه عمرانی در هفته دولت خبر داد.

فرماندار شهرستان سربیشه گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۰۴ میلیارد تومان، در حوزه‌های مختلف روستایی، شهری و مرزی به مردم خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام، تأکید کرد: با تأکید رئیس‌جمهور محترم و استاندار خراسان جنوبی، پروژه‌هایی در هفته دولت افتتاح می‌شوند که از همان روز بعد قابل استفاده برای مردم باشند و صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشند.

میرزاجانی افزود: امسال سیاست بر این است که از کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید دولتی خودداری شود و اعتبارات به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سوق داده شود تا حلاوت و شیرینی آن به کام مردم بنشیند.

فرماندار سربیشه در ادامه به معرفی ۱۰ پروژه شاخص با اعتبار ۲۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت و تأکید کرد: از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به بهره‌برداری از ۸۰ واحد مسکونی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان، سایت ذخیره‌سازی و ترانشیپمنت هیدروکربن با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان و راه روستایی چاه فلاحی با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان اشاره کرد. همچنین، ساختمان اداری شرکت گاز در شهر مود با اعتبار ۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار سربیشه خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی نظیر دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از کارمندان نمونه و برپایی میز خدمت نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

میرزاجانی یادآور شد: در توزیع پروژه‌ها، کیفیت را فدای کمیت نکرده‌ایم و پروژه‌های مهمی نظیر مجتمع آبرسانی درویش‌آباد و خوشاب به درستی در اجرا هستند همچنین قریب به ۲ هفته پیش از پروژه ۱۰ مگا وانی نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان نیز بهره‌برداری شده‌است.

وی بیان کرد: دو پروژه نیز در بخش خصوصی با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این هفته کلنگ‌زنی خواهد شد.