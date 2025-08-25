  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در سمنان

سمنان- مراسم بهره برداری از فاز نخست نیروگاه انرژی خورشیدی سمنان با حضور سردار مومنی وزیر کشور کابینه چهاردهم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی میاندره سمنان با حضور وزیر کشور دولت چهاردهم و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی مقارن با ایام هفته دولت برگزار شد.

این نیروگاه در سه بلوک اجرایی شده و مجموعاً ۹ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد که امروز فاز اول آن به میزان سه مگاوات با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسیده است.

محمد دوست محمدی مجری این طرح در مراسم بهره برداری از فاز اول آن در سمنان و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فاز اول این نیروگاه خورشیدی که امروز افتتاح شد، سالانه ۱۱ میلیون کیلو وات ساعت برق تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در مجاورت خط توزیع ساخته شده و بلافاصله برق تولیدی آن وارد مدار توزیع می‌شود، ابراز کرد: عدم اتلاف وقت و انرژی و کاهش تلفات انرژی از جمله مهمترین دستاوردها و راهبردهای اجرای این نیروگاه در گرمدره سمنان است.

دوست محمدی همچنین افزود: فاز دیگری از این طرح نیز تا پایان ماه جاری آماده و برق تولیدی آن در مدار توزیع قرار خواهد گرفت.

مجری نیروگاه خورشیدی گرمدره سمنان درباره اعتبارات این طرح گفت: ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه بهره برداری از فاز اول نیروگاه خورشیدی گرمدره سمنان برآورد شده است.

