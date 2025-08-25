بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی میاندره سمنان با حضور وزیر کشور دولت چهاردهم و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی مقارن با ایام هفته دولت برگزار شد.

این نیروگاه در سه بلوک اجرایی شده و مجموعاً ۹ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد که امروز فاز اول آن به میزان سه مگاوات با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسیده است.

محمد دوست محمدی مجری این طرح در مراسم بهره برداری از فاز اول آن در سمنان و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فاز اول این نیروگاه خورشیدی که امروز افتتاح شد، سالانه ۱۱ میلیون کیلو وات ساعت برق تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در مجاورت خط توزیع ساخته شده و بلافاصله برق تولیدی آن وارد مدار توزیع می‌شود، ابراز کرد: عدم اتلاف وقت و انرژی و کاهش تلفات انرژی از جمله مهمترین دستاوردها و راهبردهای اجرای این نیروگاه در گرمدره سمنان است.

دوست محمدی همچنین افزود: فاز دیگری از این طرح نیز تا پایان ماه جاری آماده و برق تولیدی آن در مدار توزیع قرار خواهد گرفت.

مجری نیروگاه خورشیدی گرمدره سمنان درباره اعتبارات این طرح گفت: ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه بهره برداری از فاز اول نیروگاه خورشیدی گرمدره سمنان برآورد شده است.