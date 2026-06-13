رشد ۷۷ درصدی صادرات در سربیشه؛ اتصال ۳۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر

جواد میرزاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای انرژی پاک در این شهرستان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و ارتفاع از سطح دریا، سربیشه یکی از مناطق مستعد در حوزه انرژیهای نو است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق متصل شد و همچنین ۱۰ مگاوات نیروگاه بادی در بخش درح وارد مدار تولید شد.
به گفته میرزاجانی، این شهرستان در حال حاضر از نظر تولید برق نسبت به مصرف، در جایگاه یک شهرستان سبز قرار دارد و همین موضوع فرصت مناسبی را برای جذب سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر فراهم کرده است.
فرماندار سربیشه به وضعیت بخش کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و افزود: با توجه به بافت عمدتاً روستایی و عشایری شهرستان، کشاورزی و دامداری از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی منطقه به شمار میرود.
میرزاجانی بیان کرد: سربیشه در تولید گوشت سفید و تخممرغ رتبههای دوم و سوم استان را به خود اختصاص داده و در تولید گوشت قرمز نیز از شهرستانهای برتر استان محسوب میشود.
وی همچنین از وجود بیش از هزار و ۱۰۰ رشته قنات و چشمه در شهرستان به عنوان شریانهای حیاتی روستاها یاد کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی در حوزه احیای قنوات و منابع آب با همکاری جهاد کشاورزی به شهرستان تزریق شد که آثار و نتایج مثبتی در بخش تولید به همراه داشته است.
میرزاجانی با اشاره به وضعیت بارندگیها اظهار کرد: سال گذشته از نظر میزان بارش یکی از سالهای بسیار مطلوب برای شهرستان بود و این موضوع باعث بهبود پوشش گیاهی، تقویت دامداری و شرایط مطلوبتر برای عشایر شد بهگونهای که تأثیر آن در مراتع و تولید کاملاً مشهود است.
وی همچنین به موقعیت راهبردی سربیشه در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: این شهرستان به عنوان یکی از دروازههای تجاری شرق کشور و مرز مشترک با افغانستان، نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد.
به گفته میرزاجانی، در مرز ماهیرود، بازارچه مرزی، پایانه و منطقه ویژه اقتصادی فعال است و روزانه بیش از هزار و ۱۰۰ کامیون در این گذرگاه تبادل کالا انجام میدهند.
فرماندار سربیشه افزود: در سال گذشته با وجود شرایط منطقهای، حجم صادرات قطعی شهرستان رشد قابل توجهی داشته بهطوریکه از نظر ارزشی ۷۷ درصد و از نظر وزنی ۵۶ درصد افزایش ثبت شده است.
میرزاجانی بیان کرد: همچنین واردات نیز در همین بازه زمانی رشد ۷۹ درصدی داشته و در مجموع روند تجارت خارجی شهرستان با رشد مثبت همراه بوده است.
وی به اجرای طرحهای حمایتی از مرزنشینان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کولبری و رویههای وارداتی جدید با پیگیریهای انجام شده، زمینه بهرهمندی مرزنشینان از مزایای اقتصادی را فراهم کرده و ماهانه مبالغی به حساب ساکنان شعاع ۵۰ کیلومتری مرز واریز میشود که هرچند اندک است اما در بهبود معیشت آنان مؤثر بوده است.
میرزاجانی همچنین به وضعیت اعتبارات عمرانی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها و امور عشایری شهرستان اختصاص یافت که از این میزان ۱۲ میلیارد تومان مربوط به امور عشایر بوده است.
فرماندار سربیشه گفت: علاوه بر آن، حدود ۲۹۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای پروژههای شهرستان در نظر گرفته شد که حدود ۷۵ درصد آن تخصیص یافته و نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی شهری و روستایی داشته است.
وی با اشاره به پروژههای ورزشی و زیرساختی گفت: تکمیل سالنهای ورزشی، زمینهای چمن و پروژههای مناطق مرزی از جمله اقدامات انجامشده در راستای ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه متوازن شهرستان بوده است.
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