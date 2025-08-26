  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

بازگشت شمس آذر به بازی در نیمه اول بازی با چادرملو

نیمه نخست بازی شمس آذر قزوین و چادرملو ۴ گل به همراه داشت اما نتیجه ای جز مساوی به همراه نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در هفته دوم لیگ برتر برگزار شد که نیمه نخست این بازی ۲ - ۲ به پایان رسید.

رضا دهقان (۳) و علی خدادادی (۱۱) برای چادرملو گلزنی کردند اما میزبان قزوینی در ادامه نیمه نخست توانست هر دو گل خورده توسط مهدی ممی زاده (۲۱) و هومن ربیع زاده (۳۴) جبران کند تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شوند.

در دیگر دیدار همزمان، فجر سپاسی شیراز نیز در نخستین میزبانی خود در ورزشگاه پارس به مصاف گل گهر سیرجان رفت که این دیدار با تساوی بدون گل در ۴۵ دقیقه ابتدایی به پایان رسید.

کد خبر 6571589

