به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره) در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام راحل (ره) در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، گفت: در نگاه اهل حق و اهل حقیقت آنچه که هست این است که به دنیا بیایید برای اینکه شاهد بوده و شهید شده، و به شهادت و به مقام شاهد شدن برسید.

وی افزود: شهادت را از این زاویه به آن شهادت می‌گویند که فعل آن استشهاد است. این یعنی اینکه شاهد می‌شود و دارای دو رتبه است.

یادگار امام تاکید کرد: یکی تلقی شهادت است و دیگری ادای شهادت است. یک وقت شما چیزی را می‌بینید و بعد آن را در دادگاه و یا در جایی بازگو می‌کنید آیا در جایی آن را ادا می‌کنید، لذا شهید هم تلقی شهادت دارد و هم ادای شهادت دارد.

حجت الاسلام حسن خمینی تصریح کرد: در انجام معاملات، باید چند نفر را بیاورند تا شهادت بدهند و تعبیر فقهی ما شهادت جز مستحبات است ولی ادای شهادت واجب است.

حجت الاسلام حسن خمینی در ادامه بیان کرد: شهید هم تلقی یک شهادتی را و هم ادای شهادت را می‌کند. تلقی شهادت او همانی است که حضرت امام فرمودند که شهید نظر می‌کند به وجه الله، چون او یک چیزی را می‌بیند فراتر از آنچه که ما می‌بینیم، لذا شهید یک ادای شهادت دارد و چه در آن دنیا و چه در این دنیا شاهدی است برای حقانیت و صحت آن مسیر و یک دلیلی است برای جامعه‌اش تا در خطاها و راه‌ها گم نشود.

یادگار امام خاطرنشان کرد: در مکتب ما که همه هویت تشیع، به عاشورا است و تخصص خاص شیعه ساختن حماسه از شهادت است. ما از شهادت زنده می‌شویم. این ملت بدون شهادت و بدون به خاک افتادن بلند نمی‌شود و تاریخ ما به عاشورا گره خورده است. ما استاد ساختن حماسه از خاک و خون کشیده شدن هستیم.

