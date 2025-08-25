  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

ساخت ۲۴۰۰ مدرسه در کشور تا پایان سال جاری

قزوین- وزیر آموزش و پرورش از ساخت ۲۴۰۰ مدرسه تا پایان سال جاری در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در گلزار شهدای قزوین با اشاره به دستاوردهای مهم دولت در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش و پرورش در توسعه پایدار کشور نقش کلیدی دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات عمرانی گسترده دولت در حوزه تعلیم و تربیت، از اجرای پروژه‌هایی بی‌سابقه در تاریخ آموزش و پرورش کشور خبر داد و افزود: در استان قزوین ساخت بیش از ۱۴۷ مدرسه در حال انجام است و بیش از ۱۳۰ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین در سطح ملی، از مجموع ۷۴۰۰ پروژه عمرانی آغاز شده، بیش از ۲۴۰۰ مدرسه تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.

کاظمی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان کشور است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت کیفیت بخشی به آموزش، گفت: توجه به نظام تعلیم و تربیت، آغاز حرکت به سوی توسعه همه‌جانبه کشور است و غفلت از این حوزه، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد.

وی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار گرفته است.

کاظمی از کسب پنج مدال طلای جهانی توسط دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد نجوم خبر داد و بیان کرد: در شرایط دشوار بین‌المللی، دانش‌آموزان ما با عزم و اراده، توانستند رتبه اول جهان را کسب کنند و این افتخار نشان‌دهنده هوشمندی و توانمندی نسل جوان کشور است.

وی در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، سرمایه‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت را بالاترین نوع سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: اقتدار علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش است.

