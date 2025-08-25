ساخت ۲۴۰۰ مدرسه در کشور تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در گلزار شهدای قزوین با اشاره به دستاوردهای مهم دولت در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش و پرورش در توسعه پایدار کشور نقش کلیدی دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات عمرانی گسترده دولت در حوزه تعلیم و تربیت، از اجرای پروژه‌هایی بی‌سابقه در تاریخ آموزش و پرورش کشور خبر داد و افزود: در استان قزوین ساخت بیش از ۱۴۷ مدرسه در حال انجام است و بیش از ۱۳۰ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین در سطح ملی، از مجموع ۷۴۰۰ پروژه عمرانی آغاز شده، بیش از ۲۴۰۰ مدرسه تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.

کاظمی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان کشور است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت کیفیت بخشی به آموزش، گفت: توجه به نظام تعلیم و تربیت، آغاز حرکت به سوی توسعه همه‌جانبه کشور است و غفلت از این حوزه، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد.

وی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار گرفته است.

کاظمی از کسب پنج مدال طلای جهانی توسط دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد نجوم خبر داد و بیان کرد: در شرایط دشوار بین‌المللی، دانش‌آموزان ما با عزم و اراده، توانستند رتبه اول جهان را کسب کنند و این افتخار نشان‌دهنده هوشمندی و توانمندی نسل جوان کشور است.

وی در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، سرمایه‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت را بالاترین نوع سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: اقتدار علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش است.