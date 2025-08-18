به گزارش خبرنگار مهر، عباس خاشعی سیوکی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: سند آب بر پایه حکمرانی و تجارت آب توسط مردم و با بهره‌گیری از تجارب روز دنیا طراحی شده و هدف آن مدیریت علمی منابع آب این خطه است.

وی در عین حال گفت: اما شایسته است مسؤولان بالادستی از این طرح، برای اجرا در سطح کشور بهره‌برداری کنند.

خاشعی‌سیوکی افزود: تمرکز این سند بر حوزه‌های پرمصرف کشاورزی است تا بهره‌وری آب در این بخش به شکل چشمگیری افزایش یابد و الگویی موفق برای مدیریت پایدار منابع آب در کشور باشد.

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه در ادامه به دستاوردهای علمی پژوهشکده زعفران نیز اشاره کرد و گفت: این مرکز در سال‌های اخیر موفق شده در زمینه تولید، صادرات، ساخت دستگاه‌های پرکنی و قیمت‌گذاری علمی محصول زعفران، نقش مؤثری داشته باشد و اکنون سند جامع آب نیز، نقطه عطفی در رفع چالش آبی منطقه و توسعه علمی شهرستان محسوب می‌شود.

محدودیت زمین، چالش اصلی توسعه دانشگاه

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه از کمبود زمین به عنوان چالش اصلی این دانشگاه یاد کرد و گفت: مساحت کنونی دانشگاه تنها ۲۵ هکتار و حال آنکه یک دانشگاه جامع دست کم به صد هکتار زمین نیاز دارد.

خاشعی‌سیوکی افزود: دانشگاه‌هایی همچون فردوسی مشهد با مساحت ۳۰۰ هکتاری از امکانات گسترده‌تری برخوردارند، ولی ما با محدودیت حریم جاده، خطوط برق و قنات مواجه هستیم و در عین حال با وجود هزینه‌های بالا، به دنبال توسعه فضای دانشگاه نیز هستیم.

وی تصریح کرد: لذا برای قرار گرفتن در مسیر توسعه در افق ۱۴۰۸، حداقل باید ۵۰ هکتار زمین داشته باشیم و لذا مجبوریم زمین نیروی انتظامی جنب دانشگاه را خریداری کنیم.

طرح‌های عمرانی با شتاب دنبال می‌شود

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه در ادامه به طرح‌های عمرانی دانشگاه اشاره کرد و گفت: با اضافه شدن پنج هکتار به اراضی دانشگاه در قطعه شمالی، احداث ۲ باب خوابگاه جدید، از جمله نخستین خوابگاه متأهلی این استان با ۳۴ واحد در دستور کار قرار گرفت که اکنون با صرف ۳۵۰ میلیارد ریال، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن تا پایان امسال، ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر نیازاست.

خاشعی‌سیوکی افزود: همچنین نخستین خوابگاه پیشرفته کشور در مجاورت خوابگاه متأهلان در مساحتی با زیربنای ۳۱۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۲۲۵ دانشجوی دختر به صورت مشارکتی با خیر نیک اندیش مهدی مروج تربتی و با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال، در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه چند طرح عمرانی تا پایان شهریورماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: پروژه مسجد دانشگاه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، نیازمند ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیلی است که با کاشی‌کاری گنبد مسجد، عملاً پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه از ارتقای ۱۰ پله‌ای رتبه ملی دانشگاه و افزایش ۳۰ درصدی جذب دانشجو در سال گذشته خبر داد و گفت: در شرایطی که ۲ سال قبل رتبه این دانشگاه در کشور بر اساس شاخص‌های علمی ۶۷ بود، اکنون با صعود ۱۰ پله‌ای به رتبه ۵۷ رسیده و اکنون با ارائه ۲۰ رشته کارشناسی و ۲۵ رشته کارشناسی ارشد و دکتری، این دانشگاه همچنان به عنوان قطب علمی جنوب خراسان رضوی شناخته می‌شود.

خاشعی‌سیوکی افزود: در آغاز کار خود به عنوان رئیس دانشگاه تعداد اعضای هیأت علمی ۴۰ نفر بود و اکنون شمار این افراد به ۷۰ نفر رسیده و تا پایان شهریورماه امسال نیز به ۸۵ نفر خواهد رسید.

رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه ضمن پاسداشت تلاش نماینده مردم این منطقه در مجلس برای افزایش میزان بودجه دانشگاه و رساندن آن به میزان هزار و۶۰۰ میلیارد ریال گفت: در عین حال بنیاد خیران حامی دانشگاه بخش قابل توجهی از هزینه‌های ما را متقبل شده‌اند که خود جای تقدیر دارد.