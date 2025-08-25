افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۳ پروژه در شهرستان فیروزه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل نصرآبادی صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: در این ایام وظیفه ما دولتمردان سنگین‌تر است و باید توجه ویژه‌تری به مطالبات مردم داشته باشیم. در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند همیار دولت باشند.

فرماندار فیروزه با بیان اینکه شهرستان فیروزه از سال ۱۳۸۸ به‌عنوان شهرستان صد درصد محروم از سوی سازمان برنامه و بودجه شناخته شده، افزود: پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در هفته دولت، ۱۰۳ مورد پروژه بالغ بر ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارند و در بخش خدمات دولتی به مردم شهرستان با اعتباری حدود ۸۶۰ میلیارد تومان تخصیص از مرز ۱,۳۰۰ میلیارد تومان عبور می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب شهرستان ابراز کرد: امیدواریم با همراهی مسئولان استانی و کشوری شاهد بهره‌برداری از تصفیه‌خانه و انتقال آب از سد بار به فیروزه باشیم.

نصرآبادی با اشاره به کاهش سوانح رانندگی اذعان کرد: سال گذشته ۲۵ نفر در اثر حوادث جاده‌ای جان باختند، اما در ۶ ماهه نخست امسال این عدد به ۱۰ نفر کاهش یافته است.

فرماندار فیروزه ادامه داد: موارد نزاع و درگیری‌های دسته‌جمعی نیز از ۷ مورد در سال گذشته به ۳ مورد کاهش یافته و سرقت‌ها نیز از ۱۰۹ مورد به ۶۱ مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیصی به ادارات شهرستان در سال گذشته ۳۷ میلیارد تومان بوده، خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال این رقم به ۵۷ میلیارد تومان افزایش یابد.

نصرآبادی عنوان کرد: در سال گذشته نمایندگان نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، آقای رستمی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و آقای سلیمانی ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای پروژه‌های راه، مسکن و آب در فیروزه تخصیص داده‌اند.

فرماندار فیروزه با اشاره به ناپایداری برق در شهرستان اظهار کرد: متأسفانه ۵۳ درصد قطعی برق در فیروزه ثبت شده که با توجه به کشاورزی‌محور بودن منطقه و دشت فوق بحرانی نیشابور، این مسئله مشکلات جدی برای تأمین آب کشاورزی از طریق چاه‌ها ایجاد کرده است.

وی با انتقاد از دخالت‌ها در عزل و نصب مدیران گفت: تنها کسی که باید در انتخاب مدیران نظر بدهد، فرماندار است. ظاهراً تماس‌هایی برای تغییر در آموزش و پرورش صورت گرفته بود که بدون اطلاع من انجام شده است. با این حال، از تغییر در آموزش و پرورش استقبال کردیم و موافق بودم.

نصرآبادی از ورود سرمایه‌گذار برای توسعه گردشگری در کویر فیروزه خبر داد.

فرماندار فیروزه همچنین از پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه معدن نمک فیروزه خبر داد و گفت: متأسفانه اداره میراث فرهنگی فیروزه از امکانات اولیه مانند خودرو محروم است و حتی یگان حفاظت نیز وسیله نقلیه ندارد.

وی با اشاره به مشکلات مدیریتی برق در مناطق مرزی شهرستان ابراز کرد: برق سه روستا در جنوب شهرستان در اختیار شهرستان میان‌جلگه و بخش غربی عمدتاً تحت مدیریت شهرستان خوشاب است که هماهنگی لازم با فیروزه ندارند و همین مسئله نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است.

نصرآبادی افزود: آب شرب شهر گرماب با ژنراتور تأمین می‌شود که با مشکلات اعتباری جدی مواجه هستیم. از سوی دیگر، با ورود ۲۵۰۰ دام سنگین جدید به گرماب، مصرف آب افزایش یافته که خارج از پیش‌بینی‌های اولیه بوده اما اکنون با تدابیر لازم این مشکل تا حدی رفع شده است.

فرماندار فیروزه بیان کرد: سند توسعه شهرستان فیروزه به عنوان منشور ماندگار و پایلوت استانی در حال تدوین است تا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شود.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان فیاض فیروزه خاطرنشان کرد: طبق تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، این بیمارستان باید به مدت ۲۰ سال در اختیار برادران فیاض قرار می‌گرفت که تاکنون اجرایی نشده است. با این حال مجوز ارتقای آن از ۳۲ تختخوابی به ۶۴ تختخوابی اخذ شده است.

نصرآبادی گفت: کارخانه قند فیروزه با وجود اینکه سهام‌دار عمده آن شرکت سرمایه‌گذاری بهشهر است و اعضای هیئت مدیره بومی نیستند، اما هدف ما تداوم تولید و فعالیت کارگران در این کارخانه است. پیگیری مسئولیت اجتماعی این شرکت نیز در دستور کار ما قرار دارد.

فرماندار فیروزه با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، گفت: با وجود شرایط بحرانی دشت و ناترازی انرژی، با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. نرخ بیکاری در شهرستان ۱۲.۵ درصد است که در مناطق روستایی به ۱۵.۹ درصد می‌رسد و این یک فاجعه است.

وی با اشاره به دستور تغییر کاربری مجتمع اداری شهرستان فیروزه، بیان کرد: با توجه به استقرار کامل ادارات در شهرستان، دیگر نیازی به مجتمع اداری وجود ندارد. این پروژه که تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته، با همکاری خیر محترم، آقای وکیلی، قرار است به آموزش و پرورش منتقل شده و به هنرستان تبدیل شود.