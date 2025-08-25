به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد که در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، ۸۱ پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۲۶۸ میلیارد تومان در شهرستان خلیل آباد به بهرهبرداری میرسد.این طرحها نسبت به سال گذشته ۲۷۳ درصد رشد داشته است.
فرماندار خلیلآباد با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی افزود: شعار هفته دولت امسال ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع است لذا در طول این هفته خدمات دولت باید صادقانه به اطلاع مردم برسد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه برق گفت: در یک سال گذشته بیش از یک و نیم همت در این بخش سرمایهگذاری شده یا در حال اجرا است.
خدمات صادقانه به مردم گفته شود
در ادامه، حجتالاسلام محمدعلی دستجردی، امام جمعه شهرستان با تقدیر از تلاشهای دولت و رؤسای ادارات در شهرستان بیان کرد: کارها باید خالصانه و بدون نمایش به مردم ارائه شود لذا ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و خیرین، زمینهساز موفقیت طرحها خواهد بود.
برنامههای هفته دولت در خلیلآباد
غلامحسین کیانی، دبیر ستاد هفته دولت شهرستان خلیل آباد گفت: علاوه بر افتتاح طرحهای عمرانی و خدماتی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ادارات در مصلی نماز جمعه، نشستهای مردمی و جلسات پرسش و پاسخ در روستاهای بخش مرکزی و ششطراز و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی از جمله برنامههای این هفته است.
