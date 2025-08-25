به گزارش مهر، مهدی هنری پیش از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه، از حضور پرشور جهادگران در عرصه خدمترسانی خبر داد و گفت: در روزهایی که عطر اربعین حسینی (ع) هنوز در فضا موج میزند، جهادگران استان، میزبانی و خدمتگذاری به زائران حرم امام رضا (ع) در مشهد مقدس را بر عهده گرفتند.
وی با بیان اینکه گروههای جهادی در مشهد مقدس ۱۲ موکب برپا کردند که ۲۶۰ جهادگر به مدت ۴ روز متوالی به زائران و مجاوران خدمات ارائه دادند، افزود: در این موکبها روزانه ۶ هزار قرص نان تازه، چهار هزار پرس غذای گرم و بیش از ۱۳ هزار مورد شربت، چای، آب معدنی و سایر اقلام میان زائران توزیع شد.
هنری همچنین به فعالیت موکبها در مسیر طریقالرضا (ع) اشاره کرد و گفت: ۲۸ موکب به مدت پنج روز تا زمان شهادت امام رضا (ع) فعال بودند و ۴۸۰ جهادگر از استان در این موکبها به زائران خدمترسانی کردند که خدمات این موکبها شامل پذیرایی، اسکان و برنامههای فرهنگی بود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: در مجموع ۱۳۷ موکب توسط گروهها و قرارگاههای جهادی استان در شهرها و روستاهای خراسان جنوبی، مسیرهای زائران مشهد و کربلا، داخل مشهد مقدس، کشور عراق و همچنین در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) برپا شد.
وی تأکید کرد: این حرکت عظیم مردمی، نمادی از اخلاص و عشق جهادگران به اهلبیت (ع) است که بار دیگر ثابت کرد فرهنگ خدمترسانی بیمنت به زائران حسینی و رضوی، در این منطقه زنده و پویا است.
نظر شما