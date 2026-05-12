به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، محمد نبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علم در بازدید از پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، بر لزوم استانداردسازی و تجاری‌سازی ایده‌های خلاق در صنایع فرهنگی تاکید کرد و در نشستی اختصاصی با اعضا و شرکت های این مجموعه، ضمن شناسایی چالش‌های موجود در حوزه استارتاپ‌های فرهنگی، از برنامه‌های جدیدی برای حمایت از حوزه‌های تخصصی نظیر انیمیشن و بازی‌های ویدئویی خبر داد.

وی در ادامه در نشست هم‌اندیشی با اعضای این مجموعه با اشاره به وضعیت فعلی پارک‌های علم و فناوری، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور فعال هستند که ۱۰ درصد از این میزان در حوزه صنایع خلاق فعالیت می‌کنند. با این حال، چالش‌های جدی در این مسیر وجود دارد.

وی در تبیین این چالش‌ها افزود: در حال حاضر فاقد فعالیت‌های کنسرسیومی و شبکه‌های هم‌افزایی هستیم که بتواند ظرفیت‌های قدرتمندی در این حوزه ایجاد کند. همچنین از نظر کمی، تعداد واحدها محدود است و نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و مدیریت چرخه عمر این واحدها داریم. علاوه بر این، ایجاد شبکه‌های مهارت‌آموزی برای نسل جدید جهت ورود به این اکوسیستم و تأمین سرمایه مورد نیاز، از دیگر ضرورت‌های موجود است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علم با اشاره به پتانسیل بالای برندهای قوی در حوزه استارتاپ‌های فرهنگی و فناوری‌های نرم، تأکید کرد : راهبرد جدید پارک‌های علم و فناوری، عبور از تمرکز صرف بر حوزه‌های های‌تک (High-Tech) و می‌تک (Mid-Tech) و حرکت به سمت ایجاد خطوط کاری تخصصی در صنایع خلاق است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸ حوزه تخصصی صنایع خلاق به‌صورت پایلوت در ۸ استان کشور در حال اجراست.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی و «فن‌لب» ‌های صنایع خلاق

شهیکی با اشاره به ماهیت تخصصی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، محتوایی و جریان اثرگذاری در شبکه کاری تأکید کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های مستقر در این پارک با تنگنای فضا، تأمین منابع مالی و چالش‌های مربوط به مقیاس‌پذیری (Scale-up) مواجه هستند. پارک باید با برنامه‌ریزی متناسب با چرخه عمر هر کسب‌وکار، نقش پررنگی در رفع این مشکلات ایفا کند.

وی پیشنهاد داد: در پارک جهاددانشگاهی، ارکان زیست‌بوم فناوری‌های نرم شکل بگیرد و به‌ویژه «فن‌لب‌های تخصصی» در حوزه‌هایی مانند انیمیشن، تولید بازی و تولید محتوا ایجاد شود.

وی افزود: استانداردسازی این حوزه‌ها به‌عنوان یک پارک تخصصی، از نیازهای امروز ماست و ما آمادگی داریم در صورت فراهم شدن ظرفیت‌های لازم، در این زمینه به مجموعه پارک کمک کنیم.

برنامه‌های عملیاتی؛ از رویداد شهریور تا ایجاد دبیرخانه انیمیشن و گیم

معاون وزارت علم همچنین با اشاره به وجود کاستی‌ها در حوزه طراحی محصول و مدل‌های تجاری‌سازی، پیشنهاد کرد که رویداد دوم صنایع خلاق با محوریت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، در شهریورماه برگزار شود.

وی در ادامه از تعهد وزارت جهت حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و برگزاری رویدادهای دوره‌ای برای شناسایی نیروهای مستعد خبر داد و گفت: در جریان گفتگو با دکتر ایمانی، توافق شد که با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، بخشی تخصصی برای انیمیشن و تولید بازی ایجاد شود که از نظر زیرساخت فناوری و شبکه منتورینگ بسیار قوی باشد.

شهیکی همچنین از طرح ایجاد «دبیرخانه انیمیشن و گیم» در سامانه جامع خبر داد و افزود: قصد داریم از طریق این سامانه، گرنت‌هایی را به این حوزه اختصاص دهیم و یک چتر حمایتی شامل خدمات منتورینگ، فنی و بازاریابی برای بخش انیمیشن و بازی در سطح کشور ایجاد کنیم.

رونمایی از طرح‌های راهبردی صیانت و دیپلماسی فرهنگی

در پایان این نشست، محمد نبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علم و محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، از دو طرح راهبردی «صیانت از صنایع فرهنگی» و «قرارگاه دیپلماسی صنایع فرهنگی» رونمایی کردند.